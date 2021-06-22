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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 5 bin 300 metreküp müsilaj temizledik

22 Haziran 2021 Salı 14:44
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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 5 bin 300 metreküp müsilaj temizledik

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 5 bin 300 metreküp müsilajı temizlediklerini, 16 işletmeyi faaliyetten menederek 13 milyon 125 bin TL idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, İzmit Körfez'de 4 ve İstanbul Pendik Marina'daki 1 noktaya, Marmara Denizi'nin 30 metre derinliğine oksijen takviyesi sağlayacak cihazlar yerleştirdiklerini belirtti. Güneş enerjisiyle çalışacak cihazların 500 metre çapında olduğunu ve 16-26 hektar alana oksijen vereceğini kaydeden Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki 5 bölgede başlattığımız pilot uygulamayla, atmosferdeki oksijenin denizin dibine gitmesini sağlayacağız. 6 haftalık uygulamamızda, anlık verileri takip edeceğiz. Sonuçlara göre çalışmamızı daha geniş alana yayacak, denizimize nefes aldıracağız" dedi.

'16 İŞLETMEYİ FAALİYETTEN MENETTİK'

Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğini 14'üncü gününde 313 bölgede sürdürdüklerini belirterek, "21 Haziran günü, 377 metreküp müsilajla birlikte toplam 5 bin 300 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizde temizledik. 21 Haziran itibari ile illerimizde; İstanbul 1991 metreküp, Kocaeli 386 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 541 metreküp, Çanakkale 526 metreküp, Yalova 1570 metreküp müsilajı toplayarak düzenli depolama sahalarında bertarafa gönderdik. Hız kesmeden devam ettiğimiz çalışmalarımızda dün 5 bin 373 denetimi tamamladık. 16 işletmeyi faaliyetten menederek, 13 milyon 125 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'miz için müsilaj temizliğimizi ve denetimlerimizi gece gündüz demeden sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 22.06.2021 14:56
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KurumMarmara DeniziMüsilaj
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