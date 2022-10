Bakan Kurum: Konut arsalarının yüzde 40'ı şehir merkezlerinde olacak

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, "81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik" dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamındaki 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri kampanyasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından arsa kampanyasının da başlatıldığını kaydederek, "Hamdolsun, şu ana dek e-Devlet üzerinden 7,2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4,5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık. Konut amaçlı arsalarımıza da üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Milletimiz, konut başvurularında olduğu gibi arsa başvurularında da bu projeyi sahiplendiğini, benimsediğini, devletine ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza olan güvenini bir kez daha gösterdi" diye konuştu.





ARSALARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI



1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını, illere ve ilçelere göre yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul'da, 100 bin Ankara'da, 25 bin İzmir'de, 45 bin Gaziantep'te, 55 bin Konya'da, 25 bin Kayseri'de, 30 bin Diyarbakır'da, 28 bin Eskişehir'de, 26 bin 700 Van'da, 23 bin Antalya'da olmak üzere 81 ilimizde; 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" açıklamasında bulundu.



'HEM KONUTA HEM ARSAYA BAŞVURULABİLİR'



Bakan Kurum, vatandaşın evlerini altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebileceğini söyledi. Gerekli teknik ve hukuki destekleri Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) her vatandaşa sunacağını söyleyen Kurum, "Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir" dedi.



'ARSA TAPULARI ARALIKTA VERİLECEK'



Kura ile verilecek arsaları 2 gruba ayırdıklarını dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:



"İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, 2'nci grupta müşterek parseller bulunuyor. Yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Bu parsellerde inşa edilecek binalar, zemin artı 4-5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilecek. İnşallah, en geç 2 yılda arsaların alt yapısını tamamlayarak eksiklerini gidereceğiz. Aralık ayı itibarıyla planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahipleri belli olan arsaların tapularını vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz. Müstakil parsel grubundaki arsalarımız, 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle, 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle, faizsiz ve sabit ödemelerle yapılabilecek."



'17 İLDE 5 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATACAĞIZ'



Sosyal konutların temellerinin de 25 Ekim'de atılacağını hatırlatan Bakan Kurum, "Bu anlamda; 25 Ekim'de, Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5 bin konutun temelini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, milletimizle birlikte atacağız" dedi.



Kurum, 50 bin iş yeri için ise ilk etapta 28 ilde toplamda 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni iş yerinin hizmete sunulacağını belirterek, "Bu iş yerlerimizi de 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle; 120 ay vadeyle sanayicimize, genç girişimcilerimize sunacağız. İnşallah sanayi iş yerlerimizin de temellerini 2022 yılı bitmeden atacağız. Bu iş yerlerimiz; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına, 10 binlerce yeni ek istihdam sağlayacak" açıklamasında bulundu.



Bakan Kurum, 2003 yılından itibaren üretilen sosyal konut sayısının 2 milyona, diğer projelerle birlikte devlet olarak üretilen konutlarda oturan vatandaş sayısının da 10 milyonun üzerine çıkarılacağını vurgulayarak, "Yatırım miktarı 900 milyar lira olan sosyal konut hamlemizin, diğer sektörlerimizi de tetikleyerek; 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Ben milletimizin talepleri doğrultusunda hazırlanan milletin projesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' sosyal konut hamlemizin her bir hak sahibi vatandaşımız için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.