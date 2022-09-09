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Bakan Kurum: Asgari ücretli vatandaşlarımız maaşlarıyla ev alabilecek

09 Eylül 2022 Cuma 13:59
Bakan Kurum: Asgari ücretli vatandaşlarımız maaşlarıyla ev alabilecek

AKSARAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni sosyal konutlarımızı 81 ilimizde ve ilçelerimizde vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler" dedi.

'Yüz Yüze Gönül Gönüle Aksaray' programı kapsamında bir otelde vatandaşlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, “4 gün sonra Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye çok büyük bir müjde verecek. Bu müjde çerçevesinde de yeni sosyal konutlarımızı 81 il ve ilçelimizde vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Burada gençlerimiz, emekli, şehit ve gazi yakınları ile emekli vatandaşlarımız olacak. Asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaş ile ev alabilecekler. Gençlerimiz okullarını bitirdiklerinde hayata atılacakları an yine bu sosyal konut projesinden yararlanabilecekler. Bu kasmamda da müjdemiz var 13 Eylül’de hem sosyal konut, hem de alt yapılı arsa vereceğiz. Alt yapılı arsa ile vatandaşlarımız bizim alt yapısını ile imar planını hazırladığımız bu arsalarda kendi evlerini yapabilecekler. Ülkemizde milyonlarca konutu müjdeleyen bir duruş var. Bu güne kadar 1 milyon 170 bin konut yapmış bir irade var. Bir tarafta da milletin namına tek bir işe imza atmayanlar var. Sürekli bir bahanelerin arkasına sığınan muhalefet var. Bu anlayış bugüne kadar hiçbir yere gitmedi. Bir tarafta bu anlayış varken her afette milletin yardımına koşan bir irade var” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZI YENİ YÜZYILIN BAŞKANI YAPACAĞIZ’

Altılı masayı eleştiren Bakan Kurum şöyle dedi:  

“Biz milletin sorunlarına derman olurken, muhalefeti ve 6 masayı da görüyoruz. Aslında 6 tane birbirinin farklı ve söylemi içerisinde bir masayı görüyoruz.6 masada toplanıyorlar ve kulaktan kulağa konuşuyorlar. Baştaki söyleyen 'Ahmet' dediğinde sonundaki 'Mehmet' olarak anlıyor. Çünkü kulaktan kulağa sesiz konuştukları için kendileri de ne konuştuklarını bilmiyorlar. Bu kapsamda da ne bir söylemleri var ne de adayları belli ve millete vaatleri belli. Her tafta toplanıyorlar ve kahvaltı yapıyorlar, öğleden sonra çay toplantıları sonrası bir kağıda yazıları doldurmak sureti ile bir bildiri yayınlıyorlar. Milletimiz yararına ve geleceği adına hiçbir vaatte bulunamıyorlar. Bulunmak gibi bir dertleri de yok. Burada davul birinin elinde ve tokmak ise başkasının elinde maalesef bu anlayışla çalışmaya çalışıyorlar. Sürekli bunlar bir tehdit dili ile konuşuyorlar. Vatandaşımızı ve milletimizi tehdit ediyorlar. Bunun yanında yüklenici firmaları, bürokratlarımızı tehdit ediyorlar. Onlar tehdit ede dursun biz aziz milletimizle Aksaray’da olduğu gibi yüz yüze gönül gönüle, hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. 2023 yılında Hasan Dağı’nın cesaretini tüm Türkiye’de göstereceğiz. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımızı yeni yüzyılın başkanı yapacağız. Bu hizmetleri aziz milletimize götüreceğiz.”

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, belediye başkanları istişare toplantısına katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EvAsgari ücretEv Almak
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