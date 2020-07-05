Bakan Koca paylaştı! İşte koronavirüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 48 bin 248 testten 1154'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 20 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 206 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 179 bin 492'ye yükseldi.