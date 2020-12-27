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Bakan Koca: Numunelerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanamamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanamamıştır" dedi.

27 Aralık 2020 Pazar 08:46
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Bakan Koca: Numunelerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanamamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarının düzenli olarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelediğini belirterek, "Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar, Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır. Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanamamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıKoronavirüsMutasyonGen Mutasyonu
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