Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre yaşamını yitiren 47 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi.
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre yaşamını yitiren 47 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi.
10 Mayıs 2020 Pazar 19:13
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Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerini kullandı.
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