Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre yaşamını yitiren 47 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi.