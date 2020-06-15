BAKAN KOCA: HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 176 testten 1562'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 15 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 807 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417'ye yükseldi.