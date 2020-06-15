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BAKAN KOCA: HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 176 testten 1562'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 15 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 807 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417'ye yükseldi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 08:29
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BAKAN KOCA: HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 45 bin 176 test yapıldı, 1562 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirirken, 1330 kişi de iyileşti. Bügünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, toplam vaka sayısı 178 bin 239, toplam vefat sayısı 4 bin 807, toplam yoğun bakım hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 290, toplam iyileşen hasta sayısı 151 bin 417 oldu.

'HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, Tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu. 

DHA

Son Güncelleme: 15.06.2020 08:31
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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