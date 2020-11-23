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Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecburiyet yoksa evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Bir fedakarlık sınavındayız" dedi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:02
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Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız

ANKARA - Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" dedi

DHA

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Sağlık Bakanı Fahrettin KocaFedakarlık Sınavındayız
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