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Bakan Koca'dan 'Merve Mercan' paylaşımı

Bakan Koca, koronavirüse yenik düşen tıp fakültesi öğrencisini andı

11 Eylül 2020 Cuma 09:54
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Bakan Koca'dan 'Merve Mercan' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve Mercan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse yenik düşen tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın fotoğrafını paylaştı. Mercan'ı anarak vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Bakan Koca, paylaşımında şöyle dedi:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen COVİD- 19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFETÖPDYOperasyonTerörTerörist
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