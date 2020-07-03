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Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen'i, ölümünün 1'inci ayında Twitter'dan yaptığı paylaşım ile andı.

03 Temmuz 2020 Cuma 08:28
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Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı

Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan ve koronavirüse yakalanınca 34 haftalık bebeği sezaryanla alınan Dilek Akçabelen, geçen 1 Haziran'da yaşamını yitirdi. Bakan Koca, ölümünün 1'inci ayında Dilek hemşireyi unutmadı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilek Hemşire 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıDilek AkçabelenKoronavirüsCovid19
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