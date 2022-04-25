Bakan Kirişci: Arzumuz 2 milyon sokak hayvanını kısırlaştırmak

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sahipsiz hayvanları kısırlaştırma etkinliğinde, "Şu ana kadar yerel yönetimlerimiz 200 bin civarında kısırlaştırma yaptı. Bunun son derece yetersiz kaldığını açık açık görüyoruz. Arzumuz, bu sayının 2 milyona çıkması. Kısırlaştırmayla ilgili çalışmanın 2 milyona çıkması durumunda kısmen baskılanabileceğini ama çok geç kalındığında 2 milyon rakamının bile yetersiz kalacağını mutlak surette görmemiz gerekir" dedi.



Bakan Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen 'Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma' etkinliğine katıldı. Etkinlikte Bakan Kirişci ile birlikte TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yer aldı. Burada konuşan Bakan Kirişci, sokak hayvanlarındaki çoğalma hızına dikkat çekerek, "Bizim çalışmalarımız bu çoğalma hızını baskılayacak. Bunun da kısırlaştırmayla mümkün olabileceğini görüyoruz. Şu ana kadar bizim yerel yönetimlerimiz 200 bin civarında kısırlaştırma yaptı. Bunun son derece yetersiz kaldığını açık açık görüyoruz. Arzumuz, bunun 2 milyona çıkması. Kısırlaştırmayla ilgili çalışmanın 2 milyona çıkması durumunda kısmen baskılanabileceğini ama çok geç kalındığında 2 milyon rakamının bile yetersiz kalacağını mutlak surette görmemiz gerekir. Bakanlık olarak bizim bu konuya ilişkin 2022 yılında ayırmış olduğumuz bütçemiz 40 milyon lira. Geçtiğimiz yıllarda da yerel yönetimlerimize vermiş olduğumuz gerek hayvan barınaklarının yapılması gerekse de bu rehabilitasyon çalışmaları konusundaki desteklerimiz var. Bunların miktarları azdır, çoktur ama en azından biz böyle bir iradeyi ortaya koyuyoruz" dedi



'BARINAK YAPMAK İÇİN 2025'İ BEKLEMEYİN'



Bakan Kirişci, barınak yapımının yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Kanun bunu doğrudan yerel yönetimlerimize veriyor. Bu konuda da 2023 yılına kadar hayvan sayısına göre belediyelerimizin hayvan barınaklarını, mutlak suretle kendi görev alanlarına kazandırmalarını istiyoruz. Aynı şekilde diğer 25-75 bin arasında nüfusu olanlar için de 2025 yılına kadar verilmiş bir süre var. Sanki bu süre bekleniliyor gibi ama 2025'i beklemeye gerek yok. Mutlak surette bizim bu hayvan barınaklarını kazandırmış olmamız, buna ilişkin çalışmalarımızı tamamlamış olmamız gerekir ki kısırlaştırma çalışmalarından da netice alınabilsin çünkü kısırlaştırılan hayvanların bir müddet bu barınaklarda tutulması gerekiyor. Daha sonra tekrar bulundukları ortama salınması gerekiyor" diye konuştu.



Bakan Kirişci, konuşmasından sonra 'Fındık' isimli Golden cinsi köpeği sahiplendiğini söyleyerek, fotoğraf çektirdi ardından barınağı gezdi.