Bakan Kasapoğlu, sahnede şarkı söyledi

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da katıldığı 'Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması Türkiye Finali'nde şarkıcılarla birlikte sahneye çıkıp, 'Dünyadan Uzak' adlı parçayı söyledi.



Bakan Kasapoğlu, Bakanlığınca 'Sahne Sırası Sende' sloganıyla düzenlenen 'Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması Türkiye Finali'ne katıldı. Final programında; Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Elif Buse Doğan, Ersay Üner, Cengiz Ateş ve İlke Ulaş Kuvanç yer aldı.



'HER ALANDA GENÇLERİN YANINDAYIZ'



Burada konuşan Kasapoğlu, gençlerin kültürle, sanatla, edebiyatla, bilimle ve sporla iç içe olarak hayatlarını daha donanımlı kılmalarının en büyük arzuları olduğunu belirterek, "Bu çerçevede gerek gençlik merkezlerimizde gerek gençlik kamplarımızda, birer akademi haline dönüştürdüğümüz 800'den fazla yurdumuzla her alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin hep yanında, yanında olmaya da devam edecek. Bir gencimizin dahi yeteneğinin çarçur edilmesine gönlümüz razı olmaz. Sporda çok ciddi bir yetenek taramamız var. Her alandaki yetenekleri hem keşfetme hem de destekleme konusunda çok ciddi çalışımlarımız oluyor. Müzikte, ses yarışmasındaki çalışmalarımızı bugün taçlandıracağız. Bir festival heyecanı yaşıyoruz" dedi.



'TÜRKİYE'NİN YARINLARI ÇOK DAHA AYDINLIK OLACAK'



Gençlere her daim büyük önem verdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin bütçesini geçtiğimiz gün TBMM'de konuştuk. Cumhuriyet’imizin 100'üncü yılında, Türkiye yüzyılında yeni dönemin gençlerin dönemi olduğunu, Türkiye yüzyılının gençlerin yüzyılı olduğunu vurguladık. Gençlerimiz her alanda heyecanlarıyla, inançlarıyla ve başarılarıyla, bilim, sanat, kültür, spor, sanayi, inovasyon alanında Türkiye'nin damgasını tüm dünyaya en güçlü şekilde vuracaktır. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin yeteneğine, enerjisine, gayretine, çalışkanlığına, kardeşlik duygularına, hukuk ve adalet anlayışına güveniyoruz. Gençlerimizle Türkiye'nin yarınları daha aydınlık olacak ve dünya daha adil bir şekilde yarınlara yürüyecek" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yarışmaya katılan gençler, 'Türk müziği' ve 'Popüler müzik' kategorilerinde performanslarına sergiledi. Daha sonra Kasapoğlu, şarkıcılarla birlikte 'Dünyadan Uzak' şarkısını seslendirdi. Mustafa Ceceli, Elif Buse Doğan, Ersay Üner, Sinan Akçıl ve Cengiz Ateş de burada mini bir konser verdi.