Bakan Karaismailoğlu: Taşıt sayısı artmasına rağmen trafikte can kaybı azaldı

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada yeni yapılan yollar ve yatırımlar sayesinde ulaşımda emniyeti en üst düzeye taşıdıklarını belirterek, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarının rakamlara da yansıdığını kaydetti. Ulaşımda önceliklerinin her zaman insan hayatı ve yüksek emniyet olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde 18 yılda yaptığımız toplam 28 bin kilometrelik bölünmüş yollarla taşıt hareketliliği yüzde 160 oranında artarken, 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı yüzde 79 oranında azaldı" dedi.



'OTOYOL UZUNLUĞUMUZU 28 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK'



Toplam yol ağının 68 bin kilometre olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Otoyol uzunluğumuz 2003 yılında 6 bin kilometre iken 2020 yılında otoyol uzunluğumuzu 28 bin kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollar, toplam yol ağımızın yüzde 40’ını oluşturmasına karşın bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet verecek. Ortalama hızımızı da 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık” diye konuştu.



Türkiye'de 2003 ve 2019 yılları arasında ulaşımdaki taşıt hareketliliğinin 52,3 milyardan 135,5 milyara yükseldiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Taşıt sayısı yaklaşık 3 kat artmasına rağmen trafikte can kaybı sayısı azaldı" dedi.



Ulaşımda hayata geçirilen yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümlerin, emniyeti en üst düzeye taşıdığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybı 2003 yılında 5,72 iken 2019 yılında 1,21 oldu. 10 bin taşıt başına düşen can kaybı 2003 yılında 4,43 iken 2019 yılında 0,87 oldu” ifadesini kullandı.