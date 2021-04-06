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Bakan Karaismailoğlu: PTT ile 47 ülkeye ürün ihraç ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyadaki dijital dönüşüme ayak uyduran PTT'nin, 2012 yılında 'pttavm.com' markasıyla e-ticaret alanında faaliyete başladığını belirterek, "Bugün itibariyle 'turkishsouq.com' platformu üzerinden 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir. PTT, yaklaşık 300 bine yakın ürünümüzün dünya piyasasına arz edilmesini sağlamıştır" dedi.

06 Nisan 2021 Salı 15:26
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Bakan Karaismailoğlu: PTT ile 47 ülkeye ürün ihraç ediliyor

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, 'Türkiye-Katar E-Ticaret İşbirliği Projesi' kapsamında, Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi ve beraberindekilerle bakanlıkta bir araya geldi. Karaismailoğlu, Türkiye ve Katar arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ve iş birliği bağlarının hem Türkiye açısından hem de bölge istikrarı açısından değerli ve önemli olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, PTT'nin, posta hizmetlerinden bankacılığa, lojistik hizmetlerden e-ticarete kadar hayatın her alanında hizmet veren 180 yıllık köklü bir geçmişiyle Türkiye'nin güzide kuruluşlarından olduğunu belirterek, "Dünyada gerçekleşen dijital dönüşüme ayak uyduran PTT, bu kapsamda 2012 yılında 'pttavm.com' markasıyla e-ticaret alanındaki ticari faaliyetlerine başlamıştır. 'Pttavm.com' sektörün öncülerinden ve en güvenilir kuruluşlarından birisi olarak kurulduğu günden bugüne farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünle ve uygun fiyatlarla, müşterilerine kaliteli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır" dedi.

'47 ÜLKEYE ÜRÜN İHRAÇ EDİLİYOR'

PTT'nin, 2017 yılında e-ticaret alanındaki faaliyetlerine küresel bir boyut kazandırmak ve e-ihracata katkı sağlamak amacıyla, dost ve kardeş ülke Katar ile ortak çalışmalara başladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Bu çalışmalar neticesinde kurulan 'turkishsouq' platformuyla, binlerce Türk ürünü Katar halkının hizmetine sunulmuş olup, ülkelerimiz arasındaki somut iş  birliği alanlarına bir yenisi daha eklemiştir.  Diğer alanlarda olduğu gibi e-ticaret alanında da iş birliğimiz başarılı olmuş ve 2019 yılında söz konusu platformun 'turkishsouq.com' uzantısıyla Katar sınırlarını aşarak global ölçekte bir platform haline dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Bugün itibariyle 'turkishsouq.com' platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir. PTT, bu iş birliği sayesinde ülkemiz adına güçlü lojistik altyapısıyla da desteklediği e-ihracat alanında önemli bir girişime imza atarak yaklaşık 300 bine yakın ürünümüzün dünya piyasasına arz edilmesini sağlamıştır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluPTTDijitale Dönüş
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