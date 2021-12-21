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Bakan Karaismailoğlu: Hava trafiği yüzde 43 arttı

21 Aralık 2021 Salı 12:13
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Bakan Karaismailoğlu: Hava trafiği yüzde 43 arttı

ANKARA - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021'in ilk 11 aylık döneminde Türkiye hava sahasında gerçekleşen sivil hava trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış gösterdiğini belirterek, "Ülkelerin ticaret, turizm, sanayi ve hizmet sektörlerinin canlılığına yönelik en önemli göstergelerden biri olan hava taşımacılığı verilerindeki bu ciddi artış, Türkiye'nin potansiyeli ve dinamik yapısını açıkça ortaya koyuyor" dedi. 

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, pandeminin küresel çapta ülke ekonomileri üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen alınan tedbirlerin pozitif sonuçlarının uçuş sayılarına yansıdığını bildirdi. Karaismailoğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre, 2020'nin ilk 11 aylık döneminde hava trafik kontrol hizmeti verilen uçuş sayısının 626 bin 67 olduğunu, bu sayının 2021'in aynı döneminde 896 bin 521 olarak gerçekleştiğini söyleyerek, "Hava trafiği yüzde 43 arttı. Ülkelerin ticaret, turizm, sanayi ve hizmet sektörlerinin canlılığına yönelik en önemli göstergelerden biri olan hava taşımacılığı verilerindeki bu ciddi artış, Türkiye'nin potansiyeli ve dinamik yapısını açıkça ortaya koyuyor. Aynı zamanda, pandeminin küresel çapta ülke ekonomileri üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen alınan tedbirlerin pozitif sonuçlarının hava trafik kontrol hizmeti verilen uçuş sayılarına yansıdığını da gösteriyor. Hava trafik hizmeti verilen sivil uçuşların yanında, kontrol ve koordinasyonu sağlanan askeri hava araçları, yoğun eğitim uçuşları ile İHA ve SİHA uçuşları da dikkate alındığında hava sahamızın yoğunluğu daha iyi anlaşılıyor. Ülke genelindeki 26 radar, 40 adet hava yer muhabere istasyonu ve hem karasal, hem de uydu üzerinden desteklenen hatlarla tesis edilmiş teknik alt yapıyla, yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik hava sahasında kesintisiz hava trafik kontrol hizmeti sürdürülüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Hava Trafik Kontrol Merkezi (HTKM) bünyesindeki Havacılık Bilgi Yönetimi birimlerinde 10 bin NOTAM'ın hazırlık ve dağıtımını yapılarak, hava araçlarının uçuş planları ve uçuş müsaadelerini takip etmeye devam ediliyor" dedi.

SERBEST ROTA UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

Bakan Karaismailoğlu, çevreci bir anlayışla hem karbon salınımını azaltacak, hem de direkt rotalarla uçuş maliyetlerini düşürecek 'Serbest Rota' uygulaması için hazırlıkların da tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Çalışmalar kapsamında bir taraftan HTKM'de milli kaynaklarla geliştirilen radar simülatörler tesis edilirken, diğer taraftan EUROCONTROL Deney Merkezi'nde her hafta 33 hava trafik kontrolörü eğitim alıyor. 2022 yılı içinde tamamlanacak bu çalışmalar sonucunda en az karbon salınımı ile en kestirme uçuş rotalarına sahip daha rekabetçi bir hava sahası, hava yolu şirketlerinin kullanımına sunulacak" diye konuştu.

300 AKTİF RADAR EKRANINDA İYİLEŞTİRME YAPILDI

DHMİ'nin hava trafik teknik alt yapı iyileştirmelerine devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Son olarak geçtiğimiz kasım ayında ülke çapında teknik alt yapı yazılım/donanım güncellemesi de başarıyla gerçekleşti. İki hafta boyunca; teknik, operasyonel ve diğer destek personelimizin 7/24 süren yakın iş birliği sonucu HTKM ile birlikte İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman ATC ünitelerinde sistem güncellemeleri hayata geçirilerek hava trafik emniyetine katkı sağlandı. Sistem güncellemeleri ile ülke çapında 300 aktif radar ekranına hava trafik yönetimine destek verecek yeni fonksiyonlar kazandırıldı. Aynı zamanda teknik alt yapı ve iletişim ağlarımızda donanım ve yazılım iyileştirmeleri yapıldı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluHava Trafiği
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