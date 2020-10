Bakan Karaismailoğlu: Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronu 2021'de hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanı'nda Vali Erkaya Yırık, AK Parti Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar ile Belediye Başkanı Şahin Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, havalimanında yapımı süren ikinci pist ve apronda incelemede bulundu.

'İKİNCİ PİST 3 BİN METRE UZUNLUĞUNDA, 45 METRE GENİŞLİĞİNDE İNŞA EDİLYOR'

2003 yılında hizmete açılan Elazığ Havalimanı'nın yıllık yolcu sayısının yıllar içinde giderek artış göstererek 1 milyonu geçtiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bu artışa cevap verecek ikinci bir pistin yapımına 2018 yılında başlanıldığı ifade etti. ikinci pist çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Yapımında sona yaklaştığımız ikinci pistimiz, 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde inşa edilmektedir. Projede ayrıca, ilave apron ile bağlantı ve yüksek sürat taksi yolları, çevre yolları ve ilave işlerimiz sürüyor. İkinci pist çalışmalarımızda şimdiye kadar, 50'ye 150 metre boyutlarındaki yeni ilave apronumuzu tamamladık. Askeri taksi yolları ile yüksek sürat taksi yollarının gövdelerini yaptık. Elazığ Havalimanı ikinci pisti, ilave apron işlerimizi, 2021 yılının Haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Proje kapsamında ayrıca, ikinci pistin başlangıcındaki 300 metrelik bölümü ile pist kaplama banketleri, taksi yolları ve 2 nolu ilave apronun yapımı devam ediyor" dedi.

'HAVALİMANIMIZIN İNİŞ-KALKIŞ KAPASİTESİ ARTACAK'

Elazığ Havalimanı'nda Jandarma Havacılık Üssü ve Jandarma Tetkik İnsansız Hava Araçları Birliği Hizmet Binası ve Tesisi Projesi'nin de sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "Elazığ Havalimanı ikinci pisti, ilave apron işlerimizi, 2021 yılının haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında, havalimanımızın iniş-kalkış kapasitesi artacak. Elazığ Havalimanı bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek. Havayollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, son 18 yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesidir. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında, havadaki gücümüz daha da artacaktır. Görüyoruz ki havalimanı inşa ettiğimiz her şehrimiz, ekonomik açıdan canlanmakta, daha fazla yatırım çekmekte ve yeni iş olanaklarına kavuşmaktadır. Türkiye’nin büyük bir ekonomi olmasında havalimanlarının önemi unutulmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve geleceğe ilişkin hedefleri bizleri, sadece havayolları alanında değil tüm ulaşım ve altyapı projeleri alanında iddialı adımlar, dev projeler için her daim cesaretlendirmektedir. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kendisinin önderliğinde yapacağımız projeleri, atacağımız adımları ve ülkemize katmak istediklerimizi, Milli Ulaşım ve Altyapı Politikaları başlığı altında bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

'ERMİNASTAN EN KISA SÜREDE CEVABINI ALACAKTIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ'daki temasları kapsamında, valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırıyı lanetlediklerini ve Azerbaycan'ın yanında oldukları ifade ederek, "Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir, can Azerbaycan'ın yanındayız. Bu saldırıları lanetliyoruz. Ermenistan en kısa sürede cevabını alacaktır" dedi.

'5A VE 5B UYDULARIMIZI KISA BİR SÜRE İÇİNDE FIRLATMAYA HAZIR HALE GETİRDİK'

Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, Türkiye'yi kara, hava, demir ve deniz yollarında ve uzay çalışmalarında bölgesinde lider bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. 5A ve 5B uydularını kısa bir süre içinde fırlatmaya hazır hale getirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olmak için çalışıyoruz. Sadece birkaç şehrimizi ya da belli bölgeleri değil, her köyümüzü, her kasabamızı kalkındırıp, refahı tabana yaymazsak gelişmiş bir ülke olmaktan bahsedemeyiz. İşte tam bu noktada sorumluluk alanımız gereği önemli vazifeler karşımıza çıkıyor. Bir coğrafyada ekonomik gücü sürdürülebilir kılan en önemli temel değerlerden biri çağdaş bir ulaştırma ve altyapı sistemi. Ekonomik canlılık, yeni iş olanakları, ticaret, sanayi, tarım, eğitim, kültür, hep ulaştırma ve haberleşme ile birlikte büyüyor, gelişiyor. Ulaşım ağlarımız yük, yolcu ve data taşımada vatanın her noktasını dünya ile bağlayarak aslında ekonomik ve sosyal bağlarımızı da güçlendiriyor. Bu nedenle işimiz çok, sorumluluğumuz büyük. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, gelecek vizyonumuz doğrultusunda, yarını inşa etmek üzere pek çok katma değerli adım attık. Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı'nı ortaya koyduk. 5A ve 5B uydularımızı kısa bir süre içinde fırlatmaya hazır hale getirdik. Yönetimden hizmet aşamasına kadar tüm yük ve yolcu taşıma süreçlerinde dijitalleşmeyi hızlandırdık."

'ELAZIĞ'A ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMLARINDA 5 MİLYAR 950 MİLYON LİRA HARCAMA'

Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak 18 yıllık AK Parti iktidarında Elazığ'a 5 milyar 950 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi gözbebeğimiz Elazığ'da da ulaşım ve iletişim altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. 1993-2003 yılları arasında, Elazığ'a yapılan karayolu yatırım tutarı sadece 217 milyon lira iken, son 18 yılda bu rakamı tam 32 kat artırarak, 4 milyar 114 milyon liraya çıkardık. 2003'ten önce Elazığ'daki bölünmüş yol uzunluğunu 33 kilometreden yaklaşık 11 kat artırarak 356 kilometreye çıkardık. 2003-2020 yılları arasında Elazığ'a ulaşım ve iletişim yatırımları olarak 5 milyar 950 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Bugün itibariyle Elazığ il sınırlarında devam eden 9 karayolu projemizin proje tutarı, 2 milyar 512 milyon liradır. Türkiye'ye ilişkin olsun, Elazığ'a ilişkin olsun, projelerimizi duyduklarında hep 'hayal' dediler. Ama hayal sanılanları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Başarılarımız ardı ardına geliyor. Çünkü bizim devlet geleneğimizde, halka hizmet 'hakka hizmet'tir. Elazığ halkı da yaptığımız hizmetlere duasını eksik etmemiş, her zaman yanımızda olmuştur. Bizim de zaten beklediğimiz ödül bundan fazlası değildir" dedi.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ ARALIK AYINDA HİZMETE AÇILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Harput yolu şantiyesinde yaptığı incelemeler sırasında, yapımı süren ve bölgede 16 ilin ulaşım ağını güçlendirecek Kömürhan Köprüsü'nün aralık ayında hizmete açılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Bölgeye çok önemli hizmetlerde bulunacak olan Kömürhan Köprüsü'nde çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Kömürhan Köprüsü, hem Elazığ hem bölge hem de dünya için çok önemli bir projedir. Eski köprülerin belli bir süren sonra hizmet vermeyeceğinden dolayı burada yaptığımız iş 100 yıllara hizmet edecek projelerdir. Üniversitelerde dersler okutulacak bir Kömürhan Köprüsü'nü Elazığ'a, bölgeye kazandırılmış olacağız. Kömürhan Köprüsü'nde 7 bin ton çelik kullanıldı ayrıca 420 kilometrelik kaynak yapıldı. Bittiğinde bölgeye Elazığ'a çok büyük değer kazandıracak. Bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Aralık ayında burayı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.