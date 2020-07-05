Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak

İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Adil Karaismailoğlu, Mersin'de devam eden projelerin en kısa zamanda bitirilmesi için takipte olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye genelinde 24 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, 30 milyon olan yolcu sayısını da 210 milyona çıkarttıklarını kaydetti.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Hava yolunu halkın yolu haline getirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, Adana ve Mersin halkının faydalanacağı Çukurova Bölgesel Havalimanı'na ilişkin şunları söyledi:

“Çukurova bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar tüm altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını bitirmiş olacağız. Üstyapı projelerini tamamladık. İlk etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projesini tamamladık, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyoruz. Devamında 12 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanını projelendirdik. En ince ayrıntıya kadar projelendi. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp, bu yıl içerisinde inşaata başlayıp, en geç 2 yıl içinde inşaatı tamamlama hedefindeyiz. Bunun takipçisi olacağız. Çukurova'nın özlemle beklediği, milletimize yakışır havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılıp faaliyet verecek. Burayı sadece havalimanı olarak düşünmeyin. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), deniz, limanlar, turizm, tarım, tüm sektörlere hizmet edecek değerli bir yatırım olacak. Buraya yaptığımız yatırımı katbekat geri dönüş almayı temenni ediyoruz. 2 yıl içinde uçak indirmeyi planlıyoruz.”

BALIKÇI BARINAKLARINA ZİYARET



Devam eden projeleri incelemek ve bir dizi temasta bulunmak için Mersin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar ve Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Mersin milletvekilleri ve Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile esnafla bir araya geldi. Balıkçı barınakları ile ilgili yapılacak projeler hakkında bilgi veren Elvan, "Mersin'in geleceğine yönelik projeleri konuşuyoruz. Hem hava hem deniz ulaşımı açısında önemli yerleri ziyaret ediyoruz. Çamlıbel semti bizim için önemli bir yer. Geçmişte bu bölge cıvıl cıvıl canlı bir bölgeydi. Ancak bu canlılığını önemli ölçüde yitirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Çamlıbel'e büyük destek verdi ve çalışmalara hızla başladık. Çamlıbel'i Mersin'in cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.



'ORTAK PROJE OLUŞTURACAĞIZ'



Adil Karaismailoğlu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Mersin'de gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Devam eden işlerimizin bir an önce bitmesi için planlamalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız projelerle ilgili gerekli koordinasyonunu sağlıyoruz. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nı Mersin'e yaraşır bir şekilde elden geçirmek için proje çalışmalarına başladık. Buranın hem marina hem su sporlarının yapıldığı, iskele ilavesi ile tam donanımlı bir yaşam alanı olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Akdeniz Belediyesi ile koordinasyon içindeyiz. Onların tavsiyeleri, görüşleri bizim için çok önemli. Onların görüşlerini dikkate alarak güzel bir proje çıkaracağız. Projeyi hazırlayıp sizlerin oluruna sunacağız ve ortak bir karar alıp projeye hayata geçireceğiz. Sizlerin desteği ile projeyi bitirip hizmete sunacağız."