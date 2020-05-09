Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı
Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı
Yasağın ilk gününde yollar boş kaldı
Yasağın ilk gününde yollar boş...
Diş kliniklerinde koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor
Diş kliniklerinde koronavirüse karşı sıkı...
'Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi’ paneli yapılacak
'Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi’...
Madde bağımlıları 'Bağımsızlık Köyü' projesiyle terapi görecek
Madde bağımlıları 'Bağımsızlık Köyü' projesiyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu: Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatını ziyaret etti. Hattın tamamlanmasının ardından mesafenin 14 dakika kısalacağını söyleyen Karaismailoğlu, T26 tünelinin 6 bin 800 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının Bilecik- Bozüyük arasında bulunan T26 bittiğinde Ankara- İstanbul arasında 14 dakikalık bir zaman kazanmış olacağız" dedi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:02
0 Okunma
Bakan Karaismailoğlu: Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Bozüyük- Bilecik arasındaki T26 tünel inşaatının şantiyesini ziyaret etti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün eşlik ettiği Bakan Karaismailoğlu, görevlilerden tünel hattıyla ilgili bilgiler alarak, işçilerle sohbet etti.

Hattın tamamlanmasının ardından Ankara- İstanbul mesafesinin 14 dakika kısalacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Şu anda T26 olarak isimlendirdiğimiz tünelin içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri üzerine bütün tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniledik. Bu şekilde Türkiye genelinde 1000'in üzerinde şantiyede çalışmalarımız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz T26 tüneli 6 bin 800 metre uzunluğunda olup, aç- kapat yapılarıyla birlikte yine giriş- çıkış yapılarıyla beraber 8 bin 100 metrede çalışmalarımız devam ediyor. Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının Bilecik- Bozüyük arasında bulunan T26 bittiğinde Ankara- İstanbul arasında 14 dakikalık bir zaman kazanmış olacağız. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs sonrası bütün tedbirlerini alarak özveriyle bütün arkadaşlarımız, işçilerimiz, emekçi arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

'ANKARA- SİVAS HATTI BU YIL BİTECEK'

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Sivas arasındaki 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattında, 1200 kilometrelik alanın tamamlandığını ve yıl sonuna kadar hizmete açmayı planladıklarını söyledi. 2023 yılına kadar toplamda 17 bin 500 kilometrelik demiryolu hattına kavuşmuş olmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demiryolunda çok büyük bir devrim yaşıyoruz. Yıllardır ihmal edilen bir kesim, şu anda büyük bir özveri ile çalışıyor. Geçen hafta Samsun ile Sivas arasında 400 kilometrelik hattımızı tamamen yeniledik. 1930 yılında yapılmış bir hattı. Raylarını tamamen söktük ve elektrikli sinyalli hale getirdik ve işletmeye aldık. Yine Ankara ile Sivas arasında çok hummalı bir çalışma var. İnşallah bu yıl içerisinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı da yine faaliyete sokmuş olacağız. Şu anda 1200 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımız devam ediyor. Bütün hedefimiz 2023 yılında bunu 5 bin 500 kilometreye çıkarmak. Ayrıca 17 bin 500 kilometrelik demiryolu hattına kavuşmuş olacağız. Demiryolu hatları hizmete alındığında, çevresindeki diğer ulaşım modları, trafik sıkışıklığını azaltıyor. Bunun yanında enerjide, tasarrufta ve yakıtta müthiş bir kazanım sağlıyor. Yine yüksek hızlı tren hatları geçtikleri şehirlerde ekonomik ve sosyal değişimlere neden oluyorlar. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmaray, Bakü- Tiflis- Kars gibi dünya ölçeğinde çok büyük projeleri tamamlamış olduk. Bütün hedefimiz 2023 yılı itibariyle yine yolcu taşımacılığında demiryolu payını yüzde 4’e çıkarmak, yük taşımacılığında yüzde 10’lara çıkarmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluAnkaraİstanbulYolOtoyolHızlı TrenTren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 'taksi' genelgesi!
İçişleri Bakanlığı'ndan 'taksi' genelgesi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
Suriye'de 25 bin yetim çocuğa iftar yemeği
Suriye'de 25 bin yetim çocuğa iftar yemeği
Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 kişi, Samsun'a getirildi
Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 kişi, Samsun'a getirildi
Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokağa Çıkama Kısıtlaması' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokağa Çıkama Kısıtlaması' genelgesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı