Bakan Dönmez: Yeni gemimiz, haziranda sondaj faaliyetlerine başlayacak

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son teknolojiyle donatılmış yeni sondaj gemisi aldıklarını belirterek, "Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var. Bu gemiyle çok önemli çalışmalar yapacağız. 2022'nin bahar aylarında bu gemimiz ekibe dahil olacak ve haziran gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ankara'daki otelde düzenlenen '13'üncü Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Dönmez ile birlikte Türkiye'de hidrokarbon konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcileri de yer aldı. Dönmez, mevcut sondaj filosuna yenisini eklediklerini belirterek, "'Oruç Reis', 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemilerimiz ve 'Fatih', 'Kanuni', 'Yavuz' sondaj gemilerimiz ile 'mavi vatan'daki filomuzu kısa sürede çok güçlü bir hale getirdik. Mevcut sondaj filomuza geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledik. Bu gemileri güçlü irade ve kararlılık sayesinde filomuza dahil ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız enerji bağımsızlığı konusunda çok net bir rota çizdi. Enerjide bağımsız bir Türkiye pek çok dengenin de yeniden oluşmasını sağlayacaktır. Petrol ve doğal gaz bugün enerji ithalatımızın büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu durumu tersine çevirmenin en önemli yollarından biri enerjide kendi kendine yeten bir ülke olmaktan geçiyor. Çünkü biliyoruz ki petrol ve gaz sektörü, dünyada meydana gelen tüm ekonomik krizlerden, ülkeler arası sorunlardan etkilenen bir yapıya sahip ve dışa bağımlılık bu etkinin daha fazla hissedilmesine sebep olan unsurların en başında geliyor" diye konuştu.



'DAHA FAZLA ARAMA VE SONDAJ YAPACAĞIZ'



Bakan Dönmez, dışa bağımlı olunan kaynaklarda kontrol edilebilir seviyeye gelmek istediklerini belirtip, "Çalışmalarımız yerli üretimi artırmak yönünde devam ediyor. Daha fazla arama ve sondaj yapacağız. Daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji alanında çalışma yapacağız. Madenlerimizi işleyerek daha fazla uç ürün olarak ihraç edeceğiz. 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık. Yatay sondajlarla da özellikle çatlak rezervuara sahip alanlarda üretimlerimizi artırıyoruz. Adıyaman'daki Karakuş sahamız da 1995 yılında üretimi sona eren kuyularımızdandı. Ancak yeni bir yöntemle kuyumuzu yeniden açtık ve bugünkü üretimimiz daha öncekinin neredeyse 2 katına çıktı" dedi.



'KUYUMUZA ŞEHİDİMİZİN ADINI VERDİK'



Dönmez, daha önce arama-üretim yapılmayan Cudi'de bugün günlük 700 varillik üretim olduğunu belirterek, "Kuyumuza, şehit düşen astsubayımız Esma Çevik'in adını verdik. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Karada ve 'mavi vatan' denizlerimizde aramalar gerçekleştiriyoruz. Karadeniz'de yaptığımız çalışmalar ve ulaştığımız sonuçlar, ülkemiz ekonomisi için büyük sıçrama yaptıracak düzeyde. Diğer taraftan ülkemiz üzerinde oluşturulmuş olumsuz psikolojinin ortadan kalkması açısından terapi niteliğinde oldu. Tüm bu olumlu sonuçlar hiçbir şey yapmayarak olmuyor. Bakanlığımız bütün birimleriyle büyük bir aile ve ailemizin bütün üyeleri ülkemiz için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor" diye konuştu.



'YENİ GEMİMİZ, HAZİRANDA SONDAJ FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK'



Mevcut sondaj filosuna geçen günlerde bir yenisini daha eklediklerini dile getiren Bakan Dönmez, "7'nci nesil olarak tarif ettiğimiz son teknolojiyle donatılmış yeni sondaj gemimizin alımını tamamladık. Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var. Bunlardan birinin de bizde olması hepimizi gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Bu gemiyle çok önemli çalışmalar yapacağız. 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran ayı gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak" dedi.



'FATİH SONDAJ GEMİMİZLE BİR ARAMA KUYUSU DAHA KAZMAYI PLANLIYORUZ'



Ayrıca 2022'de bir arama kuyusu daha kazmayı planladıklarını belirten Bakan Dönmez, "2022 yılı ilk çeyreğinde 'Fatih' sondaj gemimizle bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz. Bir taraftan da deniz tabanı üretim sistemleriyle kara tesislerinin malzeme temini ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız inşallah. Bu yıl ise ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Bunun yüzde 76'sını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kalan yüzde 24'ünü ise özel sektör eliyle ekonomimize kazandırdık. Doğal gaz üretiminde ise toplam 347,3 milyon metreküp üretimi gerçekleştirdik. Bunun da yüzde 80'ini TPAO kalan yüzde 20'sini ise diğer şirketler üretti. Günlük ham petrol üretim ortalamamız ise 65,328 varil olarak gerçekleşirken; 1,15 milyon metreküplük de doğal gaz üretimimiz oldu" diye konuştu.



