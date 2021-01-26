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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda Konferansı'na katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın 8'inci toplantısına çevrimiçi katılacak.

26 Ocak 2021 Salı 10:42
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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda Konferansı'na katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Anılan Konferanslar ülkemiz ile Hollanda arasında ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini teminen Mart 2008’de imzalanan Mutabakat Muhtırası uyarınca, Dışişleri Bakanlarının eşbaşkanlıklarında dönüşümlü olarak düzenlenmektedir. Sözkonusu konferansların yedinci ve sonuncu toplantısı 11 Nisan 2019 tarihinde Amsterdam’da gerçekleştirilmişti. Bu defa 27 Ocak’ta gerçekleştirilecek Wittenburg Konferansı’nın 8'inci toplantısı çerçevesinde 'Türkiye-AB İlişkileri', 'NATO', 'İnovasyon' ve 'Hollanda Türk Toplumu' başlıklarında olmak üzere dört çalışma grubu toplanacaktır" denildi.

Öte yandan, konferans kapsamında Bakan Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Stef Blok arasında ikili görüşme de yapılacak. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıMevlüt ÇavuşoğluTürkiyeHollanda
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