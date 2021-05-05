Bakan Akar: Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük Donanma Komutanlığı'na geldi. Bakan Akar'a denetleme ve incelemelerinin ardından Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından brifing verildi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ve Levendler ile iftar yapan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifesinin, asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla karada, denizde ve havada ülkenin hak, alaka ve menfaatleri korumak olduğunu söyledi. Çalışmalarının en önemli kısmını terörle mücadele faaliyetlerinin oluşturduğunu belirten Akar, bu kapsamda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele yürüttüklerini vurguladı.

'68 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakan Akar, Mehmetçiğin terörle mücadele önemli başarılar elde ettiğini ve etmeye de devam ettiğini ifade ederek, "Taarruzi anlayışla yapılan bu faaliyetlerimiz, daha da artan bir tempoda sürdürmek suretiyle aziz milletimizi inşallah bu terör belasında kurtaracağız. 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 953 terörist etkisiz hale getirildi. Önemli olan en son teröristin etkisiz hale getirilmesi. Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. Irak'ın kuzeyin yuvalanan ve 40 yıldır 40 bin vatandaşımızın hayatına kasteden bu terörün bitmesi için yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında bizim ne Irak'ın ne Suriye'nin kuzeyinde başkaca bir amacımız söz konusu değil" dedi.

Akar, Irak'ın kuzeyine yönelik 23 Nisan'da Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının başlatıldığını anımsatarak, "Bu operasyonlarımız yoğun ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Son olarak bir mağarada 6 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da bugüne kadar bizim gözümüzle gördüğümüz toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

'MUTLAKA İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR'

Bakan Akar, Covid-19 virüsünün mutasyona uğradığına dikkati çekerek, personelin salgına karşı alınan tedbirlere katı ve şiddetli bir şekilde uyulmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Covid-19 vakaları görülme oranın düşüklüğü bakımında dünyanın sayılı silahlı kuvvetlerinden biri olduğunu bildiren Akar, rehavete kapılmadan, ilk günkü hassasiyetle alınan tedbirlerin sürdürülmesi talimatını verdi.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her olayda personelin güvenliği için alınabilecek bütün tedbirleri alıyoruz. Bunu sonuna kadar takip ediyoruz. Her zaman, her olayda mutlaka idari bir soruşturma yapılıyor, adli bir soruşturma yapılıyor. Soruşturmanın sonuçlarına göre işlemler yapılıyor. Herhangi bir şekilde göz ardı etmek filan yok. Bu ister Covid-19 vakası olsun, ister intihar vakası olsun, ister ölümlü vakalar olsun, ister kaza olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu konuda örnek düzeyde personelinin her şeyiyle yakından ilgilidir. Bununla ilgili çok gelişmiş kurallarımız var, teamüllerimiz var. Bunları eksiksiz yerine getiriyoruz. Mutlaka idari ve adli soruşturma yürütülüyor. Bunların sonucuna göre ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz."

'TEHDİT DİLİYLE BİR YERE VARAMAYACAKLARINI ANLAMALILAR'

Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu vurgulayan Akar, Ada'da iki devletli bir yapının artık şart olduğunu söyledi. Bakan Akar, Yunanistan ile ilişkilere de değinerek, şöyle konuştu:

"Biz diyalog istiyoruz, siyasal çözümler bulmak istiyoruz. Fakat biz ne kadar iyi niyetli yaklaşırsak yaklaşalım Yunanlı komşularımız, olayları tırmandırmakta, gerilimi artırmakta, tahrikkâr ve tehditkâr dil kullanmakta. Bununla bir yere varamayacaklarını anlamayacak kadar da hata içerisindeler. Türkiye'ye karşı bu tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki duruşumuzla siyasal çözüm arayışlarının önünü açtığımıza inanıyoruz."

'HERKESİN ÇOK İYİ BİLMESİ LAZIM'

Türkiye'nin kimsenin toprağında, suyunda, hak ve hukukunda gözünün olmadığını belirten Akar, "Herkesin, tek zerre dahi hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi de çok iyi bilmesi lazım. Bizim 'diyalogla bu sorunları çözelim' dememiz, herhangi bir şekilde zafiyet olarak algılanmamalı. Bu bir zafiyet değil. İki komşu arasında dostane bir şekilde yaşamanın yollarını konuşuyoruz" dedi.

Bakan Akar, konuşmasının sonunda, personele Covid-19 salgınına rağmen görevlerini üstün başarı ve fedakarlıkla yapmalarından dolayı teşekkür etti. Aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle yad eden Akar, hayatta olan gaziler ile şehit ve gazilerin ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.