Bakan Akar: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız

'PEŞLERİNİ BIRAKMADIK BIRAKMAYACAĞIZ'

Bir şehit yakınının "İntikamımızın alınmasını istiyoruz" sözleri üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda binlerce asker, dağda, ovada teröristlerin peşinde. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların inlerini, barınaklarını, mağaralarını başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Bu durmayacak. Bu alçaklar, bu hainler kalleş saldırılarının hesaplarını verecekler. Hepsi dağıldı, kaçacak delik arıyorlar. Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız, döktükleri kanların hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Gece-gündüz sürekli onların peşindeyiz. Bu iş bitecek inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı bu, 'Bu işi bitirin' diyor. Bugünlere kolay gelinmedi. Bu günlere gelinmesinde askerin, jandarmanın, polisin, korucuların emeği, kanı, teri var. Bu noktaya geldik, inşallah bu noktadan sonra da bitecek bu iş. Teröristlerin yurt içindeki yuvaları başlarına yıkıldı, sınır ötesinde de nereleri varsa başlarına yıkıyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, ülkemizi halkımızı bu musibetten kurtaracağız inşallah."

ŞEHİT EŞİNİN BAYRAK TALEBİ

Ziyaretin sonunda şehitlerden birinin eşi Bakan Akar'dan Türk Bayrağı istedi. Bakan Akar getirilen Türk Bayrağı'nı öperek şehit eşine hediye etti. Köylüler de Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi'ne ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman sizin yanınızdayız, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

ŞIRNAK'TA TÖREN DÜZENLENDİ

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kahya'nın cenazesi, törenin ardından memleketine uğurlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kahya'nın silah arkadaşları ve diğer yetkililerin katıldığı tören, şehit uzman onbaşının cenazesinin katafalka taşınmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın özgeçmişinin okunduğu törende, edilen dua sonrasında şehidin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı. Şehit Uzman Onbaşı Kahya'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanacak.