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Bakan Akar'dan 'Kardak Kahramanları'na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi kamuoyunda 'Kardak kahramanları' olarak bilinen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının seçkin birliği Sualtı Taarruz Komutanlığı personeli ile bir araya geldi. Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, "Binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 15:57
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Bakan Akar'dan 'Kardak Kahramanları'na ziyaret

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir’deki ziyaretleri kapsamında Güney SAT Grup Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, SAT timlerinin bulunduğu bölgede SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe tarafından karşılandı ve brifing aldı. Akar ve Komutanlar, SAT timleri tarafından gerçekleştirilen yüzer unsurlara yönelik tatbikatı takip etti. SAT Komutanlığı envanterindeki çeşitli tipte silah sistem ve deniz araçları kullanılarak hedefler başarıyla imha edildi. Akar ve TSK komuta kademesi, SAT unsurlarına verilen görevleri başarıyla tamamlayan personeli tebrik etti.

'SONUNA KADAR MÜCADELE'

Eğitimin ardından SAT personeli ve SAT kursu alan kursiyerlere hitap eden Akar, seçkin birlikleri harekatın yönünü değiştirebilecek, muharebe sahasını şekillendirebilecek stratejik güçler olarak nitelendirdi. SAT personelinin eğitimleri ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri görevlerle duydukları gururu ifade eden Akar, "Bir askerin en büyük yeteneği, kazanımı, değeri savaşma azim ve kararlılığı. Sonuna kadar mücadele. Bunun eğitimini buralarda alacağız. Buradaki eğitimlere değer vereceğiz. Bu eğitim çerçevesinde elimizden gelen neyse yapacağız ve inşallah bu çerçevede mevcut olan üstün seviyenizi çok daha ileri götürerek herhangi bir yerde ve zamanda bir görev verildiği zaman bunları inşallah TSK'nın şanlı tarihinde olduğu gibi başarıyla yapmanın huzurunu yaşayacağız" diye konuştu.

'HERKESİN HUKUKUNA SAYGILIYIZ'

Savunma ve askeri konuların yanı sıra Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Akar, "Her zaman söylediğimiz gibi biz barıştan, diyalogtan, siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmalara, herkesin hukukuna saygılıyız; ancak bunun yanı sıra ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta son derece azimli kararlıyız ve buna muktediriz. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YAPMAMIZ GEREKEN NEYSE YAPARIZ'

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin akıl, bilim, anayasa, yasalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde görevinin başında olduğunu ifade eden Akar, "Binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz hür doğduk, hür yaşarız. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için mücadeleye hazırız ama bizim tercihimiz diyalog ve siyasi çözümlerdir. Gerektiğinde de hakkımızı, alaka menfaatlerimizi koruyabilmek, bunları kazanabilmek için yapmamız gereken neyse bunları yapacağız" diye konuştu.
Bakan Akar’ın ziyareti sırasında giydiği kamuflaj ceket ve şapka dikkat çekti. SAT personeli tarafından da kullanılan söz konusu kıyafetlerde Milli Savunma Bakanlığı logosu yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarKardak Kahramanları
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