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Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:38
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Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Görüşmede, Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Akar, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG'nin bulunmamasını ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Akar, makamında Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Burada Akar tarafından, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık, Münbiç yol haritasının süratle tamamlanması yönündeki Türkiye'nin haklı beklentisi, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığı, Fırat’ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye’nin sınırlarının ve insanların güvenliğinin Türkiye için esas olduğu, Türkiye’nin mücadelesinin DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu; Kürt ve Arap vatandaşların ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorununun olmadığı ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarJames Jeffrey
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