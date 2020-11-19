Aziz Akkuş’tan Kaymakam Kadir Yurdagül’a Ziyaret 

HABER: DİNÇER KARACALAR





Ziyaret Sonrasında Başkan Akkuş, Kaymakam Yurdagül `a ilçede yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı 15 Temmuz Federasyonu Plaketini takdim etti.

Kaymakam Yurdagül, 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Akkuş ve beraberindeki ekibin ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Akkuş, Dicle İlçe Kaymakamı Sayın Kadir Yurdagül `ı İlçe Başkanımız ile beraber ziyaret ederek. İlçede yapmış olduğu örnek çalışmalarından dolayı ilçe kaymakamı Yurdagül ` a 15 Temmuz Federasyonu olarak Plaketini takdim ettik.

Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektiler.