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Ayvalık'ta turizm alanları kiraya verilecek

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16 Ekim 2021 Cumartesi 00:25
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Ayvalık'ta turizm alanları kiraya verilecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahilboyu, Tuzla, Sarımsaklı ve Bilentur Tuzla Mevkiinde bulunan günübirlik turizm alanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 55. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce açık teklif usulü ile ihale 3 yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleler 26 Ekim 2021 tarihinde Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

İhale ile alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
AyvalıkTurizm Alanları
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