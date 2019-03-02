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Ayvacık'ta deprem

Ayvacık'ta 3,7 büyüklüğünde deprem

Ayvacık'ta deprem

Ayvacık'ta 3,7 büyüklüğünde deprem

02 Mart 2019 Cumartesi 15:52
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Ayvacık'ta deprem

Çanakkale (DHA) 

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmayan deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Ayvacık ilçesinde, bugün saat 12.51'de, AFAD'a göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ayvacık ilçesi Tartışık köyü olan ve yüzeye 7 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı ilçede hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremde, ilçe sakinlerinin kısa süreliği panik yaşadığı belirtildi.

20 ŞUBAT'TA DA SARSINTI YAŞANMIŞTI

İlçede 20 Şubat akşamı 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda yapı hasar görmüştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AyvacıkDeprem
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