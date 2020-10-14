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AYM Üyesi Yıldırım: Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, Twitter'dan yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir" dedi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 09:40
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AYM Üyesi Yıldırım: Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir

AYM Üyesi Yıldırım'ın Twitter hesabından AYM'nin fotoğrafını kullanarak yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımı tepkilere neden oldu. Yıldırım, hükümet kanadından ve sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

‘GAYEM, AYM'NİN BİR HUKUK IŞIĞI OLDUĞUNA VURGU YAPMAKTI’

Yıldırım, paylaşımını sildikten sonra yeni bir tweet attı. Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiışıkTweet
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