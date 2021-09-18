Ayın düğünü

HABER: ALİ HAYDAR KARATAY

Aşkın ve Emir'nin dillere destan düğünleri gerçekleşti. Ayza Latip Aydemir, İrfan Duyar Ailesi dillere destan bir düğün gerçekleştirdiler. Ünlü iş adamı ve siyasetçi Ayza Latip Aydemir'in biricik prensesi güzeller güzeli Aşkın ve İrfan Duyar ailesinin yakışıklı prensi Emir unutulmaz ve dillere destan peri masallarını andırmayacak bir düğüne imza attılar.

1500 çelenk bu muhteşem düğünde kabul edildi. Çok sayıda siyasetçiler iş adamları ve Türkiye'nin dört bir yanından davetliler bu anlamlı görkemli düğüne katıldılar. Ayrıca bazı milletvekilleri çevre ilçe belediye başkanları bazı siyasi parti il ve ilçe başkanları belediye meclis üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları düğünde hazır bulundular. Yine bu esnada ünlü arabesk türkücüsü Serkan Kaya bu muhteşem geceye yorumlarıyla ayrı bir renk kattı. Gelen konukları coşturdu. Yöresel halaylar ve halk oyunları çekildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar dolu dolu oyunlar sergilendi. Gelin ve damat pistte dans ettiler. Gelen konuklara yemekler ve çeşitli ikramlar verildi. Takı merasimi yapıldı. En pahalı mücevher ve hediyeler gelin ve damada takıldı. Unutulmaz ve sıksık adından bahsedilecek bir düğün gerçekleşti.

Latip Aydemir Kimdir?

Latip aydemir Aydemir Plazaların şirketin Yönetim Kurulu Başkanı çok sayıda mağdur ve ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere yiyecek gıda yardımı yapmakta bayramlarda zor durumdaki insanlara maddi ve manevi destek sağlamakta çok sayıda öğrencilere burs vermekte hayırsever işadamı olarak tanınmaktadır.