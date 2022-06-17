Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.521,30
ALTIN
1.026,39
DOLAR
17,33
STERLİN
21,12
EURO
18,13
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim...
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi...
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
TBMM’DE KABUL EDİLDİ
Kapat

Aydın'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı

17 Haziran 2022 Cuma 15:12
Aydın'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde, sağanak sonrası dere taşınca 5 evi su bastı, sürüklenen park halindeki araçta da hasar oluştu.

Köşk'te dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcaköy Mahallesi Bitler mevkisinde Yeşildere Deresi'nde taşkın oldu. Bölgedeki 20 evden 5'ini su bastı. Recep Yakar'a ait park halindeki otomobil de sel sularına kapıldı. 2 kilometre sürüklenen araçta hasar oluştu.

Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten Recep Yakar, "Bir incir işletmesinde çalışıyorum. Yağmurun yağdığı sırada evde yoktum. Eve döndüğümde şoku yaşadım. Evim ve otomobilim zarar gördü. Derede ıslah çalışması yapılması lazım. İllaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Eşim ve çocuklarım da canlarını zor kurtardı. Can kaybımız yok ama maddi zararımız çok büyük" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınSağanakDere Taştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Doğu ve Güneydoğu'da artık makus tarihten söz edilmemeli
Bakan Soylu: Doğu ve Güneydoğu'da artık makus tarihten söz edilmemeli
İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye'ye veda etti
İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye'ye veda etti
Bodrum'da yabancı turist hareketliliği başladı
Bodrum'da yabancı turist hareketliliği başladı
"Her şeyi doğru yapalım geri kalanlara iklim değişikliği deriz"
"Her şeyi doğru yapalım geri kalanlara iklim değişikliği deriz"
TÜRK DÜNYASI PLATFORMU’NDAN ŞAHBALLI VE AKSUNGUR’LU KONSER
TÜRK DÜNYASI PLATFORMU’NDAN ŞAHBALLI VE AKSUNGUR’LU KONSER
BY Medya’dan, 3. Gümüş Kariyer Ödül töreni
BY Medya’dan, 3. Gümüş Kariyer Ödül töreni
Bakan Kurum: Ankara'da 3 yıkık, 76 az, 27 ağır hasarlı bina var
Bakan Kurum: Ankara'da 3 yıkık, 76 az, 27 ağır hasarlı bina var
Kan bağışı uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı
Kan bağışı uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı
Şehit Gök'ün cenazesini karşılayan nişanlısı: Böyle mi gelecektin?
Şehit Gök'ün cenazesini karşılayan nişanlısı: Böyle mi gelecektin?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi