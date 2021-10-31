Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
550.08
DOLAR
9.59
STERLİN
13.18
EURO
11.16
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Çerkezköy’de 71 m² işyeri satılacak
Çerkezköy’de 71 m² işyeri...
Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi...
MSÜ 55 akademik personel alacak
MSÜ 55 akademik personel...
Bingöl’de satılık arsa ve bina
Bingöl’de satılık arsa ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aydın'da arazilerdeki çatlaklar artıyor

Aydın'da arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor

31 Ekim 2021 Pazar 16:35
11 Okunma
Aydın'da arazilerdeki çatlaklar artıyor

AYDIN (DHA)

Aydın'ın Germencik ilçesinde 11 gün önce Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerinde oluşan derin çatlaklar, Alangüllü Mahallesi'nde de meydana geldi. Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, "Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Derneğimize her yerden ihbarlar geliyor. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz" dedi.

Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde 20 Ekim'de, hafta sonu etkili olan sağanak sonrası 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Dün de Alangüllü Mahallesi'nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi.

Çatlakların oluştuğu bölgede inceleme yapan Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, her gün ihbar aldıklarını belirterek tehlikenin giderek büyüdüğünü söyledi. Çatlakların obruklara dönüşmesinden korktuklarını ifade eden Çetinkaya, bazı yerlerde 2 metreyi bulan derinliklerin tedirgin edici olduğunu aktardı.

'NE YAZIK Kİ HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMIYOR'

Çatlakların jeotermal santral faaliyetlerinden kaynaklandığını ileri süren ve tarımda vahşi sulamanın da bunda etkisi olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Dün Alangüllü Mahallesi'nden 2 ihbar geldi. Gittiğimizde devasa çatlaklar olduğunu gördük. Bunlar zaten bizim beklediğimiz bir şeydi. Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Her yerden derneğimize ihbarlar geliyor. Ancak ne yazık ki, konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. 10 gündür ilçede oluşan çatlaklarla uğraşıyoruz. Sonuçları, bundan sonra da kaçınılmaz olacak. Çünkü Germencik'te 16 jeotermal enerji santrali ve 150'ye yakın sondaj kuyusu, yer altı sularını boşaltıyor. Daha büyük obrukların oluşacağını tahmin ediyorduk" dedi.

'CAN VE MAL KAYBI DA YAŞANABİLİR'

Bir araştırma komisyonunun kurulmasını istediklerini belirten Çetinkaya, "Bölgemizde, yılda sadece 3 ay tarımsal sulama yapılıyor. 9 ay sulama olmuyor. Eğer önlem alınmazsa arazilerde daha büyük çatlaklar ile karşılaşacağız. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz. Çatlaklar, ilçe merkezine kadar ulaştığında binaların ağırlığını kaldıramayacağı için can ve mal kaybına neden olur" diye konuştu.

'ESKİDEN BU KADAR DERİN DEĞİLDİ'

Arazisinde çatlaklar oluşan İsmail Kavracı (65), "26 dönümlük arazimi 23 yıl önce aldım. Daha önce de arazimde benzer çatlaklar oluşsa da bu kadar derin değildi. Bu yıl, daha fazla çatlak oluşmaya başladı. Artık kuraklıktan mı kaynaklanıyor yoksa başka nedeni mi var, tam bilemiyoruz. 2 gün önce arazime geldiğimde durumu fark ettim. Hemen hemen arazinin yarısının çatlaklarla dolu olduğunu gördüm. Ne yapmamız gerektiğini de bilemiyorum. İnşallah, bir daha olmaz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınArazi çatlak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahin ve Atmaca Güzellik Festivali
Şahin ve Atmaca Güzellik Festivali
AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı
AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 tabliye
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 tabliye
Antalya'da midibüs takla attı
Antalya'da midibüs takla attı
Bursa'da zincirleme kaza
Bursa'da zincirleme kaza
Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı
Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı
Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını
8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bingöl’de satılık arsa ve bina
Bingöl’de satılık arsa ve bina

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma