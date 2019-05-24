Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86351
ALTIN
250.506
DOLAR
6.0634
STERLİN
7.6840
EURO
6.7858
Doğayı Asfalta Tercih Edenler Buluşuyor!!!
Doğayı Asfalta Tercih Edenler Buluşuyor
5G Oyunlarla Geliyor
5G Oyunlarla Geliyor
Üçüncü Bölümü İle Karşımızda
Üçüncü Bölümü İle Karşımızda
Semt Pazarı Kapalı Alana Taşındı
Semt Pazarı Kapalı Alana Taşındı
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları Başlıyor
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları Başlıyor

Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu

Afyonkarahisar'da bazı resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 26 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 17'si polisteki ifadelerinin ardından serbet bırakıldı, 9'u ise adliyeye sevk edildi.

Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu

Afyonkarahisar'da bazı resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 26 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 17'si polisteki ifadelerinin ardından serbet bırakıldı, 9'u ise adliyeye sevk edildi.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:52
6 Okunma
Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında avukat, resmi kurum görevlileri ile bankacıların da olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

9 şüpheli ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avukat Ve BankacılaraIhaleye Fesat KarıştırmaOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Umuda yolculuk Adana'da son buldu
Umuda yolculuk Adana'da son buldu
Sarar çifti, dehşet gecesini anlattı
Sarar çifti, dehşet gecesini anlattı
Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti
Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti
MHP'li Başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı
MHP'li Başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı
Bayramda sıcak hava balonu rezervasyonları doldu
Bayramda sıcak hava balonu rezervasyonları doldu
Şanlıurfa'da kayıt dışı 16 elektrik trafosuna el konuldu
Şanlıurfa'da kayıt dışı 16 elektrik trafosuna el konuldu
Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerine soruşturma
Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerine soruşturma
TEM, İzmit- Adapazarı yönünde 2 ay bakıma alındı
TEM, İzmit- Adapazarı yönünde 2 ay bakıma alındı
Yargıtay'dan 'kesik baş' davasında ömür boyu hapis cezasına onama
Yargıtay'dan 'kesik baş' davasında ömür boyu hapis cezasına onama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans