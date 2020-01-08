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Avrupa'nın en büyük barajında su tutulmaya başlandı

Siirt'te 2011'de yapımına başlanan, silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

Avrupa'nın en büyük barajında su tutulmaya başlandı

Siirt'te 2011'de yapımına başlanan, silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 14:06
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Avrupa'nın en büyük barajında su tutulmaya başlandı

SİİRT - ​Şirvan ve Pervari ilçelerinde yapımı süren, silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı'nda su tutulduğunu açıklayan şantiye şefi inşaat mühendisi Fatih Tonoğlu, elektrik üretimine başlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yılda 80 milyon dolar katkı sağlanacağını söyledi. Nisan ayında elektrik üretimine başlanacağını anlatan Tonoğlu, "Göl hacmimiz 650 milyon metreküp ve 2,5 ayda dolması planlanarak Nisan ayında elektrik üretimine başlanacak. Elektrik üretimine başlandığında yıllık 1 milyar 174 milyon kilovat saat elektrik üreterek milli ekonomiye yılda 80 milyon dolar katkı sağlayacak. Bugün itibaren rezervasyon tünel kapakları kapanarak su tutma işlemine başlamış bulunmaktayız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupanın En Büyük BarajıÇetin Barajı
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