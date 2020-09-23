Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1104
ALTIN
466.133
DOLAR
7.6760
STERLİN
9.8222
EURO
8.9752
3 bin yıllık yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor
3 bin yıllık yer altı...
'Maske, aşılama yapılmış gibi antikor geliştirilmesini sağlıyor'
'Maske, aşılama yapılmış gibi antikor...
Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış...
Koronavirüse karşı miniklere ‘paylaşmama’ eğitimi
Koronavirüse karşı miniklere ‘paylaşmama’ eğitimi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Av yasağı kalkınca balık bolluğu nedeniyle fiyatlar düştü

Mersin’de av yasağının sona ermesiyle birlikte pazar tezgahları çeşit çeşit balıklarla doldu. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, barbun, gümüş, çupra, levrek, karides, palamut fiyatlarında yüzde 80’e varan düşüşler olduğunu belirterek, 4 kişilik bir ailenin 25-30 TL’ye güzel bir akşam yemeği yiyebileceğini söyledi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 10:57
10 Okunma
Av yasağı kalkınca balık bolluğu nedeniyle fiyatlar düştü

MERSİN - Mersin'de 15 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla balık pazarında tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu. Pazarda balık bolluğu nedeniyle fiyatların düşmesi hem satıcının hem de alıcının yüzünü güldürdü. Yüzde 80'e varan düşüşün yaşandığı pazarda, balığa rağbet arttı.

'FİYATLAR YUZDE 80 DÜŞTÜ'

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Polat, balık pazarındaki tezgahlarda her türlü balığın bulunabildiğini belirterek, "Barbun, gümüş, çupra, levrek, karides, palamut çeşitlerimiz tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatlarda yaşanan düşüşle birlikte, 40 ile 50 liraya satılan barbun, şu anda 15 ile 25 liraya kadar geriledi" dedi.

'HER BÜTÇEYE UYGUN BALIK BULUNUYOR'

Balık tüketiminin sağlık açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Polat, "Omega 3, Çinko, A ve D vitaminleri açısından zengin olan balık, denizde 500 metre açıkta doğal olarak tutuluyor. Fiyatlarımız da çok uygun. Her aileye, her bütçeye uygun balık çeşidimiz bulunuyor. 4 kişilik bir aile, 25 ile 30 liraya çok güzel bir akşam yemeği yiyebilir. Bu sene balıkta yüksek verim bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Av YasağıBalık FiyatlarıMersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
İdlib'de İHH tarafından yetimler için yaptırılan 50 ev teslim edildi
İdlib'de İHH tarafından yetimler için yaptırılan 50 ev teslim edildi
Dışişleri: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
Dışişleri: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
USTA SANATÇIDAN ALKIŞLANACAK HAREKET
USTA SANATÇIDAN ALKIŞLANACAK HAREKET
MAHKUM YAKINLARI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA
MAHKUM YAKINLARI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA
Okul servislerine denetim
Okul servislerine denetim
Bakan Ziya Selçuk, velilere seslendi
Bakan Ziya Selçuk, velilere seslendi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
Bakan Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans