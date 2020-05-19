Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Eyüpsultan’da 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşandı
Eyüpsultan’da 19 Mayıs coşkusu balkonlarda...
Palandöken'in karlı zirvesi Türk bayrağına boyandı
Palandöken'in karlı zirvesi Türk bayrağına...
Yasağa uymayan sürücülere ceza
Yasağa uymayan sürücülere ceza yazdı
Bakan Soylu'dan polis kontrol noktasına ziyaret
Bakan Soylu'dan polis kontrol noktasına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Atçılık sektörü, yarışların bir an önce başlamasını istiyor

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında Türkiye’deki hipodromlarda yaklaşık 2 aydır at yarışlarına ara verildiğini belirten Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, "Her şey hazır ve tüm önlemler alınmış durumdadır. En kısa zamanda koşuların başlaması için tarihin netleştirilmesini istiyoruz” dedi.

19 Mayıs 2020 Salı 09:55
0 Okunma
Atçılık sektörü, yarışların bir an önce başlamasını istiyor

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında birçok spor dalında olduğu gibi at yarışı sektöründe de faaliyetler geçicici olarak durduruldu. O günden bu yana Türkiye’deki hipodromlar sessizliğini korurken, atçılık sektörü temsilcileri de bir an önce yarışların başlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Adana Hipodromu’nda konuyla ilgili değerlendirme yapan Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, ülkede çok önemli bir yeri olan atçılık sektörünün 2 aydır durmuş olmasının ekonomik anlamda zorluklar yaşanmasına sebep olduğunu kaydetti. At yarışlarının sürdüğü dönemde devlet kasasına toplamda ayda 200 milyon lira vergi girdiğini vurgulayan Yıldız, "Bu sektör ülkemiz için önemli bir gelir kaynağıdır. Ayrıca sektörde yaklaşık 300 bin insan çalışıyor. Her biri yarışların başlamasını dört gözle bekliyor” diye konuştu.

‘FUTBOL VE BASKETBOLDA OLDUĞU GİBİ TEMAS YOK’

At yarışı koşularında futbol, basketbol gibi spor dalları kadar temasa yer olmadığını belirten Başkan Yıldız, koronavirüse karşı gerekli önlemlerin tüm titizliğiyle alındığını ve yarışların seyircisiz gayet rahat bir şekilde başlatılabileceğini kaydetti. Salgının ilk döneminde yarışların seyircisiz yapıldığını ve hiçbir sorun ya da vaka ile karşılaşmadıklarını söyleyen Yıldız, "Hipodromlar içindeki sosyal tesislerimiz ve kafeler zaten kapalı durumda. Sosyal mesafe kuralı ve maske takmaya dikkat ediliyor. Kısacası biz hazırız. Futbolda olduğu gibi biz de yarışların başlama tarihi kararının Türkiye Jokey Kulubü Başkanı Serdar Adalı’ya bırakılmasını istiyoruz. 15 Mayıs günü ben, TJK Başkanı Serdar Adalı, Yarış Atları Derneği Başkanı Talip Öztürk ve İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Recep Avşar birlikte koronavirüse karşı hipodromda alınan önlemleri derlediğimiz raporu Bilim Kurulu'muza da gönderdik” dedi.

‘AT BAŞI 3 BİN 500 LİRA DESTEK ALDIK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin girişimleriyle pandemi döneminde at sahiplerinin hayvan başı 3 bin 500 lira destek aldığını ve bundan dolayı çok memnun olduklarını belirten Yıldız, yetkililerden son adım olarak yarışların başlayacağı tarihin kesinleşmesi adına çalışma beklediklerini söyledi. Hipodromların yarışa hazır durumda olduğunu söyleyen Yıldız, "Tüm sorumlulukları almış bulunuyoruz. Ganyan bayilerimiz de eczaneler gibi çalışacak oralarda da temas olmayacak. Nefesimizi tuttuk yarışların başlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Yarışlar dursa bile her gün sabah erkenden atlara antrenman yaptırdıklarını ifade eden at antrenörü Kazım Yıldız ise yarışların başlamasını dört gözle beklediklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TJKYarışAt YarışıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine uğurlandı
Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine uğurlandı
Kastamonu'da yangın
Kastamonu'da yangın
Bakan Soylu'dan polis kontrol noktasına ziyaret
Bakan Soylu'dan polis kontrol noktasına ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Bakan Kasapoğlu: O ödemeler başladı
Bakan Kasapoğlu: O ödemeler başladı
Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması
Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
50 berber karantinaya alındı
50 berber karantinaya alındı
Bakan Koca: Türkiye, potansiyel vakaları en hızlı tespit eden ülkelerden biri oldu
Bakan Koca: Türkiye, potansiyel vakaları en hızlı tespit eden ülkelerden biri oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı