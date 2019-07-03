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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100'üncü yıIı

Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihi kongreyi toplamak için Erzurum’a gelişinin 100'Üncü yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100'üncü yıIı

Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihi kongreyi toplamak için Erzurum’a gelişinin 100'Üncü yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100'üncü yıIı

ERZURUM - İlk tören Ulu Önder'in kentte ilk karşılandığı yer olan merkez Aziziye (Ilıca) ilçesinde düzenlendi. Atatürk'ün kent merkezinde karşılandığı yer olan İstanbulkapı Semti'nde devam eden törenlere Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, askerler ve öğrenciler katıldı. Protokol bayrak eşliğinde Atatürk'ün Anıtı'nın bulunduğu Havuzbaşı'na kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Atatürk Anıtı'nda çelenkler konuldu, gençler bar tuttu. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Temmuz'un Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığını söyledi. Rus işgalleri ve Ermeni mezalimini yaşamış, hunharca katliamlara maruz bırakılan, işkencelerin ve soykırımların en acısını yaşamış Erzurum'un, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna en milli, en yerli ve en ulvi mücadeleyi başlattığı gün olduğunu belirten Sekmen, "Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, kendi ifadesiyle, 'Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı' dediği ve yine Paşa'nın, milletin bir bütün olduğunu ve kesinlikle parçalanamayacağını, hele hele manda ve himayenin ki, asla kabul edilemeyeceğini, tüm dünyaya ilan etmek için Erzurum'a geldiği gündür" diye konuştu.

Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi hayatında Erzurum'un yerinin önemli olduğunu belirten Başkan Sekmen, "3 Temmuz'dan sonraki süreçte Erzurumlular, Mustafa Kemal Paşa'yı milli mücadelenin lideri olarak görmek ve bu kıvancı yaşamak düşüncesi ile 10 Temmuz 1919'da kendisini Vilâyât-ı Şarkiye-i Müdafaayı Hukuk Cemiyeti'nin başkanlığına layık görmüştür. İlaveten Erzurum Kongresi'nin başkanlığına da seçilen Mustafa Kemal Paşa, kongre sonunda milli mücadelenin ilk hükümeti olan 9 kişilik Temsil Heyeti'nin de başkanı olmuştur. Erzurum insanı, Mustafa Kemal Paşa'ya 27 Ağustos 1919'da 'Fahri Hemşehrilik' payesi vermiş ve Kasım 1919 tarihinde yapılan seçimlerde ise Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne de Erzurum Milletvekili olarak yine Gazi Paşa'yı seçmiştir" dedi. Erzurum bar ekibi ile mehteran gösterisinin ardından Vali Memiş ve beraberindekiler Atatürk'ün kongre boyunca 52 gün kaldığı evi ziyaret etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürkün Erzuruma Gelişinin 100üncü YıIıErzurumGazi Mustafa Kemal Atatürk
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