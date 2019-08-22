Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95394
ALTIN
277.878
DOLAR
5.7595
STERLİN
7.0539
EURO
6.3852
Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
Süper Lig'de yarın oynanacak maçın...
Susam ve argan yağı saçları onarıyor
Susam ve argan yağı saçları...
Limyra Antik Kenti'nde yarım asırlık kazılar sürüyor
Limyra Antik Kenti'nde yarım asırlık...
Süper Lig'in 2'nci haftasında sakat ve cezalı oyuncular
Süper Lig'in 2'nci haftasında sakat...
HEMOROİD TEDAVİSİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR DOĞAL BESLENME…
HEMOROİD TEDAVİSİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Atatürk maskı profesyonel dağcılar tarafından temizlendi

İzmir'de bulunan dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlatıldı. Profesyonel dağcılar, dev maskta oluşan kirlenmeleri temizledi.

Atatürk maskı profesyonel dağcılar tarafından temizlendi

İzmir'de bulunan dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlatıldı. Profesyonel dağcılar, dev maskta oluşan kirlenmeleri temizledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:07
22 Okunma
Atatürk maskı profesyonel dağcılar tarafından temizlendi

İZMİR - Buca'nın Çaldıran Mahallesi sırtlarından tüm İzmir'i kucaklayan 42 metre yüksekliğindeki Atatürk Maskı'nda, yağmur ve güneşin etkisiyle yaşanan yıpranmalara karşın gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarının ardından, doğal yollarla yaşanan kirlenmelere karşı temizlik işlemi yapıldı. Heykelin bakımı için görevlendirilen profesyonel dağcılık ekibi, bir hafta boyunca maskın her noktasında detaylı bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında, Atatürk Maskı'nın kaş bölgesine kuşlar tarafından yuva yapıldığı tespit edildi. Kuşlardan kalan pislikleri heykele zarar vermeden temizlemek için özveriyle çalışmalarını yürüten ekip, maskın kaş, kulak ve yanak bölgelerine ulaşmak için özel dağcılık malzemelerini kullandı. Heykelin zarar gören yerlerini özel ekipmanlar aracılığıyla temizleyen profesyonel dağcılar daha sonra, kuşların yuva yapılabileceği noktalarda benzer sorunların yaşanmaması için heykelin görüntüsünü etkilemeyecek ekipmanlar yerleştirerek önlem aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk MaskıProfesyonel Dağcılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 7'nci ayin hazırlıklar başladı
1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 7'nci ayin hazırlıklar başladı
Orhaneli'ndeki yangınla ilgili kundaklama şüphesi
Orhaneli'ndeki yangınla ilgili kundaklama şüphesi
Ereğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldı
Ereğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldı
Günlük geçiş garantisini yüzde 50 aştı!
Günlük geçiş garantisini yüzde 50 aştı!
Adana'da silahlı kavga! 3 ölü 1 yaralı
Adana'da silahlı kavga! 3 ölü 1 yaralı
Çanakkale'de 201 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Çanakkale'de 201 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Türkiye bu vurgunu konuşmuştu... Yeni detaylar ortaya çıktı
Türkiye bu vurgunu konuşmuştu... Yeni detaylar ortaya çıktı
Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı
Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans