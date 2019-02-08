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Atatürk'e ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti

Sivas'ta lokanta işletmecisi İshak Kaan Usta (39), Sivas Kongresi'nde 108 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye'ye ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti.

Atatürk'e ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti

Sivas'ta lokanta işletmecisi İshak Kaan Usta (39), Sivas Kongresi'nde 108 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye'ye ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti.

08 Şubat 2019 Cuma 10:03
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Atatürk'e ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti

Usta, yöreye özel 'zeron' cinsi buğday ve ekşi mayayla yaptığı ekmeği Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinliklerinde ikram edeceğini söyledi.

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği Sivas Şube Başkanı ve lokanta işletmecisi İshak Kaan Usta, 1919'da Sivas Kongresi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ikram edilen ekmeği yeniden yaptı. Kendisini Sivas'ın turizm elçisi olarak tanıtan Usta, yöreye özgü olarak yetiştirilen 'zeron' türü buğdayı ilaç ve gübre koymadan yeniden yetiştirdi. Kara değirmende öğüttüğü undan hazırladığı hamuru ekşi mayayla birleştirerek 100 yıl önceki ekmeği yeniden üretti.

Doğal probiyotik olan ekmeğin hazmının kolay olduğunu ve bayatlamadığını ifade eden Usta "Bu fikir Sivas'ın yemek kültürünün derin olduğunu biliyoruz. 'Bunu nasıl tanıtabiliriz' dedik. Sivas'ın da yakın tarihten uzak tarihe doğru serüvenini başlattık. Dedik ki, en yakın tarihte 4 Eylül Kongremiz var. Sivas kadim bir şehir, Cumhuriyetin doğduğu yer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa ve Milli Mücadele Heyeti ne yemiş diye araştırdık. Ekmeğin de en uzak tarihten bu tarafa kadim bir yüceliği var. Biz de ekmekten başlamaya karar verdik. Sivasımızın zeron buğdayından kendi öğüttüğümüz buğdaydan ekşi mayayla yaptık. Milli Mücadele döneminde Heyet-i Temsiliye üyelerine bunlar ikram edilmiş. Özelliği tam buğdaylı bir ekmek. Biz bunu hiçbir katkı maddesi yapmadan, unumuzun içerisine ilaç koymadan, gübre atmadan doğal yöntemlerle ürettik. Doğal probiyotik diyebiliriz, hazmı kolaylaştırıyor, yemesi güzel ve bayatlamıyor ekmeğimiz" dedi. 

İnsanların gerekli gıdalarını almadığında doğru kararlar veremeyeceğini belirten Usta "Ekmeklerin çeşidi var. Biz unumuzun kepeğini almadık. Sivas'ta bir iki çeşit ekmek sunuluyor Atatürk'e, bu sadece bir tanesi. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kapsamında özel diğer yemeklerin her birini çıkarıp Sivas'ın bu konuda turizm elde etmesini istiyoruz. İnsanların bu yemekleri yemesini istiyoruz, çünkü bunların kültürü var. Bunun akabinde ilimize özgü Gökmedrese menüsü, Divriği Ulu Cami menüsü, Şifahiye menülerini de ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

'100'ÜNCÜ YIL ETKİNLİKLERİNDE İKRAM EDİLECEK'

Yaptığı ekmeği Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı olan 4 Eylül 2019 tarihinde etkinliklere gelenlere ikram edeceklerini belirten Usta şöyle konuştu: 

"Bu ekmek ve hazırlanacak yemeklerin her biri ulusal şeflere tattırılıacak. Etkinliklere katılacak devlet büyüklerimize ikram edilecek. Eski usullerle yapılacak ve biz halkımıza da bunun belirli bölümlerini tattırıp, reçeteler haline getirip tüm lokantalarımıza dağıtacağız ki 100'üncü yıl etkinliklerinde bizi ziyarete gelen misafirlerimiz bu yemekleri her yerde tadabilsinler. Ayrıca bunu da kitaplaştıracağız. Biz Sivasımızın yemek kültürü için çalışıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtatürkEkmekSivasİshak Kaan Usta
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