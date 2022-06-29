Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.429,77
ALTIN
972,36
DOLAR
16,64
STERLİN
20,19
EURO
17,45
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim...
TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi alacak
TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi...
Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Dr....
Nizip Belediyesi Zabıta memuru alacak
Nizip Belediyesi Zabıta memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Assos' ve 'Troya' tünelleri ile Kazdağları 5 dakikada geçilecek

29 Haziran 2022 Çarşamba 16:14
'Assos' ve 'Troya' tünelleri ile Kazdağları 5 dakikada geçilecek

ÇANAKKALE - Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde, bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor. Bölgede inceleme yapan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "Tünelin açılışıyla, yoğun trafikte, özellikle turizmin olduğu bu aylarda zaman zaman 50 dakika süren yolculuk, 5 dakikaya inecek" dedi.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde bölünmüş yol ve tünel çalışmaları sürüyor. Yapımı tamamlanmak üzere olan 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri, bölgedeki ulaşımı rahatlatacak. AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Yahya Sezgin ve partililerle tünel inşaatında inceleme yaptı. Proje müdürü Hasan Serdar Hasgül, şantiye alanında katılımcılara brifing verdi. Tünellerin, bölgedeki ulaşımı rahatlatacağını belirten Hasgül, "Projenin yüzde 90'ı tamamlandı. Şu anda asfaltlama, çevre peyzajı, aydınlatma, havalandırma ve elektromekanik işler devam ediyor. İnşallah ağustos ayında proje tamamlanacak ve hizmete açılacak" dedi.

'MİLLETİN PROJESİ'

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, tünellerin ağustos ayında hizmete açılacağı müjdesini vererek, "Bu tüneller 1700 metre ve 4 bin 17 metre olmak üzere toplam yaklaşık 6 kilometreye yakın 1 uzunluk teşkil ediyor. Her 1 etap 2'şer tünelden meydana geliyor. Burada gidiş geliş olarak toplamda 12 kilometrelik kara yolu tüneli yapısından bahsediyoruz. Bu tüneller Marmara bölgesinin en uzun tünelleri. Bu yıl Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 23 metreyle en uzun orta açıklığa sahip '1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptı. Dünyanın en büyük köprüsünün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı adeta Küçükkuyu tünelleri. 1 yıl içinde Çanakkale'mizde ulaşımın konforunu artırmak, vatandaşımıza hizmet etmek adına gerekli olan ne varsa 2'nci kez hayata geçti. Biz bu anlamıyla ne kadar gurur duysak, ne kadar övünsek azdır. Burada 24 saat çalışma esasına göre 600 personel alnının terini akıtmaktadır. Yine aynı şekilde 160 makine ve ekipman burada hizmet vermektedir. Tünelin açılışıyla beraber yoğun trafikte, özellikle turizmin olduğu bu aylarda zaman zaman 50 dakika süren bu yolculuk 5 dakikaya inecek. Zamandan tasarruf, iş gücünden tasarruf, akaryakıttan tasarruf. Araçlardan çıkan emisyon açısından çevreye verilen zarar çok daha az olacak. Projenin her yönüyle bu anlamda bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bütün siyasi partilerin, bütün ideolojik kesimlerin bu işe sahip çıkmasını bekliyoruz. Çünkü bu projeler, milletin projesi. Bu projeler AK Parti hükümetleri dönemlerinde milletimizin kendi ferasetiyle sorumluluk verdiği yönetimlerin, kadroların hayata geçirdiği projeler" diye konuştu. Katılımcılar, daha sonra da çalışmaların sürdüğü 'Assos' ve 'Troya' tünellerine gidip çalışmaları inceledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASSOSTroyaTünelKazdağları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Anadolu Kartalı Tatbikatı'na, Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez katıldı
'Anadolu Kartalı Tatbikatı'na, Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez katıldı
İçişleri: 1543 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri: 1543 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir, Aromaterapi Festivali’ne ev sahipliği yapacak
Balıkesir, Aromaterapi Festivali’ne ev sahipliği yapacak
Trabzon'da 168 okul ile 193 cami 'çok yüksek' heyelan riskli alanda
Trabzon'da 168 okul ile 193 cami 'çok yüksek' heyelan riskli alanda
Honaz Dağı'nın yangın güvenliği, jandarma komandolara emanet
Honaz Dağı'nın yangın güvenliği, jandarma komandolara emanet
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum
Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum
Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi
Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi
Kırkpınar Haftası, geleneksel davul-zurna ekibi ziyaretiyle başladı
Kırkpınar Haftası, geleneksel davul-zurna ekibi ziyaretiyle başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول