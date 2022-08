ASELSAN’a 'Çevre ve İklim Ödülü'

ANKARA - Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışamalar yürüten ASELSAN, Çevre ve İklim Değişikliği Yönetimi alanında uluslararası ödüle layık görüldü.





Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kuruluş olan The Stevie tarafından her yıl sekiz ana ödül programı altında dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği Uluslararası İşletme Ödülleri (International Business Awards) kapsamında ASELSAN, ‘Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı’ kategorisinde ‘Green Climate for the Future - Gelecek İçin Yeşil İklim’ konu başlığı ile 2022 yılında ‘Çevre ve İklim Değişimi Yönetimi’ faaliyetleri ile gümüş ödül almaya hak kazandı.





"İNSANLIĞIN TARTIŞMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ SORUNU"





İnsanlığın tartışması gereken en önemli sorunun iklim değişikliği ve bunun yaratacağı krizler olduğunu belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Kısa vadeli düşünürsek, uzun vadeli hedefler için konfor alanından çıkamazsak, geleceğin risklerini göremezsek, tükeniş kaçınılmaz bir son olur. Bu nedenle ASELSAN’da bağımsız teknolojiler hedefiyle Türkiye için ekonomik katma değer oluştururken, uzun vadeli toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için de çalışıyoruz. Sadece ASELSAN’ı değil, tüm değer zincirimizi olumsuz etkileyebilecek çevre ve iklim değişikliği riskini, yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz” dedi.





3700'DEN FAZLA BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLDİ





Ödül için 65 farklı ülkeden çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan firmalardan 3700’den fazla başvuru yapıldı. Başvuruların değerlendirmesi; 260 profesyonel uluslararası jüri üyesi tarafından, firmaların ne gibi taahhütlerde bulunduğu ve bu taahhütlerin hayata geçirilmesi için hangi uygulamaların gerçekleştirildiğine dair açıklama ve kanıtlar dikkate alındı.





ASELSAN, 2050 yılı net sıfır emisyon taahhüdü kapsamında; Sıfır Atık Projesi, CDP İklim Değişikliği Raporlaması, CDP Su Raporlaması, çevreyi korumaya yönelik proje ve çalışmalar, tedarik zinciri yönetimi kapsamında iştirak ve stratejik ortaklar ile iklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalar ile sadece kendi emisyonunu değil ülkemizin emisyonunu azaltmaya yönelik ürünlerini de detaylı olarak belgelendirerek Çevre ve İklim Değişimi Yönetimi faaliyetleriyle ödül almaya hak kazandı.