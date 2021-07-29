Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1386.25
ALTIN
499.30
DOLAR
8.4987
STERLİN
11.8845
EURO
10.1105
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına...
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen...
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Arhavi'de sel temizliğine katılan komandolar, alkışlarla uğurlandı

29 Temmuz 2021 Perşembe 13:35
9 Okunma
Arhavi'de sel temizliğine katılan komandolar, alkışlarla uğurlandı

ARTVİN - Rize ve Artvin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 50’ye yakın yapının yıkıldığı, 1500’e yakın yapının ağır hasar aldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ile heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Arhavi'de cadde ve sokaklar balçıktan arındırılırken, temizlik çalışmalarına katılan yaklaşık 500 komando, ilçeden Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde ayrıldı.

Doğu Karadeniz’de, Rize’de 14 Temmuz’da 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogramlık yağışının ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan 2 kişi kayboldu. Artvin'de de 22 Temmuz’da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel, taşkın ve heyelanlar oldu. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit’in 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arhavi’de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve kara yolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

CADDELER TEMİZLENDİ, ASKERLER ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Sel afetinin vurduğu Arhavi'de yapılan hasar tespit çalışmaları ile 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. Arhavi’de balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı temizlik çalışmaları tamamlandı. Çok sayıda ekibin görev aldığı cadde ve sokaklar balçıktan arındırıldı. Selde temizlik çalışmalarına katılan çevre illerden gelen yaklaşık 500 komando bugün ilçeden ayrıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile ilçede toplananlar, cadde ve sokakların temizlenmesinde büyük çaba harcayan askerleri alkışlarla uğurladı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk da askerlerin uğurlanmasına eşlik etti.

‘HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN’

İş yerini temizleyen Bayram Taş, “Selden geriye kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Bu caddeler hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Bir an önce bu kabusu unutmak istiyoruz. Devletimize de teşekkür ediyoruz. Ekipler bize çok yardımcı oldular” dedi.

Emine Saygılık ise “Çok büyük sel yaşadık. Çok korktuk. Bu korkuyu üzerimizden atamadık. Bir taraftan da iş yerimizi kurtarabilmek için uğraşıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Arhavi çok büyük korku atlattı” diye konuştu.  

RİZE’DE KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan’ı arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar, derede akıntıya rağmen her taşın altını arıyor. Ekipler, iz takip köpeklerinin de eşlik ettiği çalışmalarla bölgede kayıplardan ize ulaşmaya çalışıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArhaviKomandolarAlkışlarSel Temizliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir, koronavirüs aşılamasında ‘mavi’ kategoriye geçti
Eskişehir, koronavirüs aşılamasında ‘mavi’ kategoriye geçti
"İnsanlar gençliğine, fiziki dayanıklılığına fazla güvenmesin"
"İnsanlar gençliğine, fiziki dayanıklılığına fazla güvenmesin"
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vaka artışı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vaka artışı
Her 3 deneyimli yatırımcıdan yalnızca biri kendi bilgi düzeyini yeterli buluyor
Her 3 deneyimli yatırımcıdan yalnızca biri kendi bilgi düzeyini yeterli buluyor
Balıklıgöl’de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl’de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
3'üncü mega tabliye blok montajı başladı
3'üncü mega tabliye blok montajı başladı
Aspendos Arena'nın arazisi yine mahkemelik
Aspendos Arena'nın arazisi yine mahkemelik
Ateş TV halkın nabzını yokladı!..
Ateş TV halkın nabzını yokladı!..
Amasya’da aşıda 'mavi kategori' sevinci
Amasya’da aşıda 'mavi kategori' sevinci

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma