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Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması

Ardahan'ın işgalden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Kurtuluş törenlerinde atlı gösteriler, ilgiyle izlendi.

23 Şubat 2021 Salı 13:53
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Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması

ARDAHAN - Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na sabah çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Kongre Caddesi'nde devam etti. Törene Vali Hüseyin Öner, AK Parti Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral  Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Belediye Başkanı Demir, törende yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Ardahan'da ve Anadolu'nun her yerinde vatan uğruna verilen şehitler ve gazilerin omuzlarında yükselen cumhuriyetin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kafkasya'nın kilidi Ardahan'ımızın güzel insanları bugün sizlerin bayramını kutlamaktan kıvanç duyuyorum. Milli mücadelenin mimarı ve cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bölgemizin kurtuluşunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Ardahanlı kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi. 

Törende şiirlerin okunmasının yanı sıra halk oyunları ekipleri, gösteri yaptı, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Konuşmaların ardından atlarla geçiş töreni yapıldı. Kutlamalar çerçevesinde Ardahanlılar, gün boyu Kongre Caddesi üzerinde at binerek, yarış yaptı.

Kutlamalar, yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak gezisi ile devam edecek, Maraş dondurması gösterisi yapılacak. Halk oyunları gösterisi ve Eskimo gibi balık avının yapılacağı etkinlik düzenlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanDüşman Işgalinden Kurtuluş
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