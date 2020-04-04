Araç giriş-çıkışları durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle belirlenen araçlar dışında İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Avrupa Yakası'nda D100 Karayolu Gümüşyaka mevkii ve Avrupa Otoyolu Çerkezköy mevkiinde, Anadolu yakasında ise Tuzla D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Kocaeli Vali Muammer Güler Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekiplerince kesildi. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülere de ceza kesildi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.



ANKARA'DA ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, gece yarısından itibaren şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında toplam 31 şehre giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı. Ankara'da ilçe emniyet müdürlükleri ve jandarma ekipleri, saat 00.00'da il sınırlarında görev aldı. Ekipler, oluşturulan kontrol noktalarında, araç sürücülerine şehre neden geldikleri ve şehri neden terk ettiklerini sordu. Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle geçerli mazereti olan araçların geçişine izin verilirken, henhangi bir sebep gösteremeyen araç sürücülerin geçişlerine izin verilmedi.

ŞEHİR MERKEZİ GİRİŞİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Saat 00.00'dan önce Eskişehir, Aksaray, Çankırı, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya il sınırlarından geçerek Ankara'ya giren araçlar ise şehir merkezi girişlerinde kurulan kontrol noktalarında durduruldu. Sürücü ve yolcuların, ekipler tarafından ateşleri ölçüldü. Vücut sıcaklıkları 38 derecenin üzerinde olan kişiler, sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.



İZMİR'E GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili genelgesinin ardından İzmir’de gece yarısından itibaren denetimler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı. İzmir’e giriş-çıkışlar da saat 00.00 itibariyle yasaklandı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında istisnai durumlar dışında kente girmek isteyen vatandaşlar kabul edilmezken, kentten çıkmak isteyen vatandaşlar da geri gönderildi.

İzmir- Manisa karayolunun Sabuncu Beli Mevkii’nde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Uygulamadan geçen bazı vatandaşlar kararı desteklerken, bazıları ise memnun kalmadı.

‘HEPSİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN’

İzmir’den Manisa’ya yolculuk yapan Ahmet Şanlı, uygulamanın halkın sağlığı için yapıldığını belirterek, "Devletimiz ne derse biz de arkasındayız. Yasaklara uyacağız, hepsi sağlığımız için. Geri çevireceklerini sanmıyorum. Yetkililerle konuşuruz, ikametgahım Manisa’da. İzmir’den Manisa’ya gidiyorum” dedi.

Uygulamaya yolda yakalanan İbrahim Dağtekin ise, "İnsanlar şimdi nasıl gidecek? Ben izin belgesini bu saatte nasıl alacağım? Bir gün öncesinden herkese haber verilmeliydi. O kadar yol geldik, evimize gideceğiz ama gidemiyoruz. Şimdi sokakta mı yatacağız?” diye konuştu.



ESKİŞEHİR'E GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından Eskişehir'e gelen özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehre alınmayarak geri gönderildi.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında özel araçlarla kente giriş- çıkış yasağı gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Eskişehir'e giriş- çıkışlar da gece saat 00.00 itibariyle durduruldu. Bilecik-Eskişehir, Eskişehir-Ankara kara yollarında oluşturulan uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri saat 00.00'dan sonra ikametgah adresleri Eskişehir olan sürücülerin girişine izin verirken, diğer araçları ise geri döndürdü.

00.00 ÖNCESİ GELENLERE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Yasak başlamadan önce uygulama noktasına gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri ateş ölçümü gerçekleştirdi. Uygulama noktasında yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



ADANA'YA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Yasak kapsamında Adana il sınırına gelen araçlar, teker teker polisler tarfından kontrol edildi, ikameti Adana'da olmayan kente alınmadı.

Adana’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların kente giriş- çıkış yasağı saat 00.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Kentin giriş-çıkışlarında önlem alan polis ve jandarma ekipleri, ikameti Adana'da olmayanların kente girişine izin vermedi. Yasak ilan edildiği sırada yolda olduğunu belirten Doğan Sil, ikametinin Niğde'de olduğunu, Adana'ya da kızını görmek için geldiğini ancak kente girişine izin verilmediğini söyledi. Eşinin de kızının yanında olduğunu anlatan Sil, kente alınmayınca mecburen Niğde'ye gideceğini dile getirdi.

Konya'dan memleketi Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığını aktaran Mehmet Sarı ise "Eşim ve çocuklarım orada. Onları almak için gitmem gerekiyordu. Ama şu anda olağanüstü halden dolayı gidemiyorum" dedi. İkametinin Konya'da olduğunu ifade eden Sarı, mecburen Konya'ya dönüş yapacağını kaydetti.

Güvenlik güçleri, kent giriş-çıkışlarında İçişleri Bakanlığı'nın tebliğ ettiği araçlar ve ikameti Adana'da olanların kente girişine izin veriyor.



MANİSA'YA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışının yasaklanmasıyla ilgili genelgenin ardından polis ekipleri gece yarısı Manisa-İzmir karayolu üzerinde uygulama yaptı. Manisa’dan İzmir yönüne giden araçlar durdurularak tek tek ikametgah kontrolü yapıldı. İkametgahı İzmir olmayan araçlar Manisa'ya geri gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamaya göre 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışlarının 15 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu. Manisa’da saatler 00.00’ı gösterdiğinde polis ekipleri şehrin tüm giriş ve çıkışlarını tutarak, önlem aldı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre bazı istisnai durumlar hariç, şehre girmek isteyen ve şehirden çıkmak isteyen araçlara izin vermedi. Bu arada Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri de sürücülerin ve araç içerisindeki vatandaşların ateşlerini ölçtü. Sürücüler uygulamadan memnun olduklarını anlatırken, bazı vatandaşlar durumdan haberdar olmadıklarını belirterek, istikametlerini değiştirdi.