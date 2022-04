Antep fıstığında yılın en kaliteli üretici firması Öz Tabur Fıstık

Haber: Murat Uygur

Gaziantep’ten Tüm Dünya’ya günlük taze kavrulmuş fıstık gidiyor

Öz Tabur Fıstık Yönetim kurulu başkanı Fahri Tabur açıklamasında

Nestle Damak tarafından, Antep fıstığının verim ve kalitesinin artırılması amacıyla 10 yıldır sürdürülen “Fıstığımız Bol Olsun” kırsal kalkınma projesi ile çalışılan bahçelerde komşu bahçelere kıyasla yüzde 149 üretim artışı sağlandığı açıklandı.

Antep fıstığında verim ve kalitenin artırılması, çeşitliliğin korunması ve doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımı amaçlanıyor.

Antep fıstığı ile ilgili yapılan açıklama yapan iş adamı Fahri Tabur, geçen yıl ürün az olduğu için üreticiden tüketiciye geniş bir kesimin sıkıntı çektiğini söyledi.

Antep fıstığının, getirisi dolayısıyla bölge halkı için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirten Tabur, "Her yıl üretim alanı yüzde 10-15 artmakta. Şu an yaklaşık 4 milyon dekara yaklaştık. Şanlıurfa'dan başlayıp Batman'a kadar devam eden ve hatta üretim her yıl artıyor." dedi.

İşte Antep fıstığının faydası

Gaziantep’in dünyaca ünlü ürünleri arasında yer alan Antep fıstığının yeni tip koronavirüse karşı koruyucu özelliği olduğunu söyledi.

Öz Tabur Fıstık markası tamamen doğal üretim yapan bir markadır. Aldığı ödüllede bunu kanıtlamış bir markadır. Best Of Gaziantep Awards ödüllerinde yılın en çok gelişen firma ödülü almıştır. Ödül töreninde kendi üretimleri ve bahçelerinde üretimi yaptıklarını belirtti.

