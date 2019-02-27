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Antalya için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den Antalya'da yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Antalya için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den Antalya'da yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:51
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Antalya için 'fırtına' uyarısı

ANTALYA - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaçların devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFırtınaUyarı
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