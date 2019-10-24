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Antalya'da yazdan kalma günler

Antalya'da, yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak ve güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri ve tatilciler, deniz keyfi yapıyor.

Antalya'da yazdan kalma günler

Antalya'da, yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak ve güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri ve tatilciler, deniz keyfi yapıyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:41
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Antalya'da yazdan kalma günler

ANTALYA - Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya'da kent sakinleri ve tatilciler, güzel havanın tadını çıkardı. Konyaaltı sahilinde ailesiyle yüzen turizmci Mehmet Karahan, son 10 yılın en sıcak dönemini yaşadıklarını söyledi. Ekim ayı olmasına rağmen havanın halen sıcak olduğunu belirten Karahan, "Turizm devam ediyor, oteller dolu. Ancak her mevsimi de mevsiminde yaşamak lazım. Su sıcak, deniz temiz ve berak" dedi.

İtalyan arkadaşı Giulia Di Franco ile tatile gelen Polonyalı Katarzyna Fratczak ise, "Deniz ve hava çok güzel. Özellikle Polonya'daki insanların Antalya'ya gelmesini, sıcak deniz ve havanın keyfini çıkarmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla deniz keyfi yapan Kemal Belirir de, "Antalya eşi benzeri olmayan bir kent. Bu havadan ve güzellikten bütün insanların yararlanmasını istiyoruz. Ekim ayında olmamıza rağmen halen denize giriyoruz" dedi.

Balık avlayan Murat Özden, "Yazdan günler yaşıyoruz. Uzun zamandan beri hava sıcak seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı 25- 27 derece civarında. Hem yüzüyoruz hem balık avlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Balık avlayan Sündüz Sezer ise, "Bu mevsimde halen denize giriyoruz. Su ve hava sıcaklığı çok iyi. Kasımda da denize gireriz diye düşünüyorum" dedi.

Manavgat'ın Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Alman Bettina Lövendanz (52) da Antalya'nın halen çok sıcak olduğunu, denize ve havuza rahatlıkla girebildiklerini söyledi. Antalya'da olmaktan memnun olduğunu belirten Lövendanz, "Kasım ayı geliyor, Almanya'da havalar soğudu. Antalya hala çok sıcak, çok güzel. İstediğimiz zaman denize ve havuza girebiliyoruz. Burada kendimizi çok rahat hissediyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaYazdan Kalma Günler
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