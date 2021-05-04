Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1424
ALTIN
479.108
DOLAR
8.3253
STERLİN
11.5340
EURO
10.0135
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...
İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri
İcradan satılık yem fabrikası...
Mahkemeden satılık 35489 m² tarla 
Mahkemeden satılık 35489 m²...
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel Kiraya Veriliyor
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Antalya'da sektör temsilcilerinden 'semt pazarları açılsın' talebi

Antalya'daki sebze ve meyve sektörü temsilcileri ve üreticiler, tam kapanma sürecinde semt pazarları kapanınca ürün satamadıklarını belirterek, pandemi önlemleri alınarak pazarların açılması talebinde bulundu.

04 Mayıs 2021 Salı 14:04
8 Okunma
Antalya'da sektör temsilcilerinden 'semt pazarları açılsın' talebi

ANTALYA - Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, semt pazarlarının tam kısıtlama döneminde haftanın 1 ya da 2 günü tedbirler alınarak açılmasını önerirken, aksi takdirde vatandaşların marketlerden yüksek fiyatlara meyve sebze almak zorunda kalacağını söyledi. 

Kısıtlama sürecinde semt pazarları da kapatılınca sebze ve meyve üretim merkezi Antalya'daki üreticilerin ürünleri elde kaldı. Toptancı halleri de kapalı olduğu için büyük market ve manavlar dışında ürün satışı yapamayan üreticiler ellerinde kalan ürün için çözüm beklemeye başladı. Bazı üreticiler ise ellerinde kalan ürünleri satamayınca döktü.

'DÜŞEN ÜRÜN FİYATLARINA RAĞMEN ALICI YOK'

Serik ilçesinde hal esnafı Hasan Ali Topçu, "37 yıldır bu mesleği yapıyorum. Pazar yerlerinin kapalı olması nedeniyle ürünlerin fiyatı çok düştü. Bu haldeyken bile alan satan yok. Gelen malların çoğunu üreticiye geri gönderdik. Şu anda bibere 1 lira bedel biçildi ama 1 lira toplama parasını bile kurtarmaz. Domates 50 kuruş, 1 lira, 3-4 gün önce 3,5-4 liraya satıyorduk. Pazar yerlerinin açılmaması nedeniyle Antalya bölgesindeki çiftçilerin durumu çok kötü. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz" dedi.

Sebze ve meyve komisyoncusu Mesut Koç, "Esnaf olarak pazar yerlerinin açılmasını istiyoruz. Hijyen ve mesafe kurallarına uyularak pazar yerlerinin açılması ürünlerimizi daha kolay satacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, semt pazarlarının tam kısıtlama döneminde haftanın 1 ya da 2 günü tedbirler alınarak açılmasını önerirken, aksi takdirde vatandaşların marketlerden yüksek fiyatlara meyve sebze almak zorunda kalacağını söyledi. Göktepe, "Tüketiciler açısından baktığımızda da şöyle bir durum var; bugün pazar yerlerinde 2,5 TL'ye tüketebilecekleri domatesi, salatalığı, patlıcanı zincir marketlerde hem de Covid-19 tedbirlerinin daha da riskli olduğu durumda 6-8 TL arasında tüketiyorlar. Bugün biz bu domates salatalığın hasadını yapmazsak yarın bu ağacımız da dalında çürüyecek. Üretici kesmek durumunda kalacak" diye konuştu.

'TÜKETİCİYE TAZE ÜRÜNLER GİTMİYOR'

Finike Toptancı Hal Dernek Başkanı İsmail Karataş da tam kapanmanın seradaki sebzelerin hasat edilme dönemine denk geldiğini belirterek, şöyle dedi: "Pazar yerleri kapalı olduğu için üreticiden tüketiciye taze ürünler gitmiyor. Sadece marketler alıyor. Ancak marketler bizim üreticimizin ürettiği ürünleri kaldıramıyor. Bizim yetkililerden talebimiz HES kodu ile emniyet ve jandarma birimlerinin gözetiminde pazar yerlerinin kontrollü bir şekilde biran önce faaliyete geçmesidir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir GöktepeSemt Pazarları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söndürme helikopterleri, Marmaris ve Milas'ta kullanıma hazır
Söndürme helikopterleri, Marmaris ve Milas'ta kullanıma hazır
Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci
Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci
Bakan Akar: Objektif olmalarını bekliyorum
Bakan Akar: Objektif olmalarını bekliyorum
Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi 
Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi 
Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli sürücülere 1 saatlik zaman tasarrufu sağladı
Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli sürücülere 1 saatlik zaman tasarrufu sağladı
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Ketenlik Deresi'nde kirlilik
Ketenlik Deresi'nde kirlilik
Güzelliği ile etkileyen gelinciklerden şerbet yapacaklar
Güzelliği ile etkileyen gelinciklerden şerbet yapacaklar
Vaka artışının en fazla olduğu Zonguldak'ta, sıkı denetim
Vaka artışının en fazla olduğu Zonguldak'ta, sıkı denetim

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma