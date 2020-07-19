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Antalya'da piknik kuyruğu

Antalya'da mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu

19 Temmuz 2020 Pazar 17:47
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Antalya'da piknik kuyruğu

ANTALYA (DHA) 

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar hafta sonu mesire alanlarına akın etti. 1 saatte 300 aracın giriş yaptığı Topçam Mesire Alanı önünde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 

Turizmin başkenti Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonu piknik alanlarını doldurdu. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 75'leri gördüğü kentte, Antalya-Kemer karayolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Topçam Mesire Alanı girişinde sabah erken saatlerde araç kuyruğu görülmeye başladı. Saat 08.00'de açılan mesire alanında önceden yer bulmak için 4 araç saat 06.00'giriş kapısına gelerek beklemeye başladı. Güvenlik görevlileri saat 06.30'da araçların sıra olduğunu işletme yönetimine bildirince açılış saati de öne çekildi. Saat 07.00'de araçları içeri almak için görevliler ateş ölçerle tek tek ölçüm yaptı.

1 SAATTE 300 ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Otomobil ve kamyonetlerin giriş ücreti 25, yaya girişin 9 lira olduğu mesire alanı giriş kapısında oluşan 2 kilometrelik uzun araç kuyruğu havadan da görüntülendi. İlk 20 dakikada mesire alanına 150 araç alındı. 1 saatlik süre içinde 300 araç kapasiteli mesire alanı tamamen dolarken içeri alınmayanlar ise geri döndü. Saat 07.00'de kapılarını açan ve 08.00'de tamamen dolan mesire alanında vatandaşlar hem piknik yapıp hem de denize girebiliyor. Fiziki mesafe kurallarına göre düzenlenen alanda banklar arasında en az 5 metrelik boşluklar bulunuyor.

Mesire alanına Antalya dışında Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Manisa ve Uşak gibi çevre illerden gelenlerin de giriş yaptığı görüldü. Uzun kuyruğun ardından içeri giren vatandaşlar ise çok beklemeden hızlı bir şekilde içeri girebildiklerini söyledi. Görevliler de tüm kuralları uygulayarak vatandaşları içeri alıp sağlığı ön planda tutan bir hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaPiknik Kuyruğu
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