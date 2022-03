Antalya'da, her milletten Ukrayna'ya insani yardım

ANTALYA - Antalya'da Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Dmytro Bibik, insani yardım malzemelerinin bulunduğu 2 TIR'ın Antalya'dan Ukrayna'ya hareket ettiğini söyledi. Bibik, her milletten insanın, Ukrayna için insani yardımda bulunduğunu kaydetti.



Farklı milletlerden binlerce yabancının yaşadığı Antalya'da, Ukrayna'ya yardım seferberliği yaşanıyor. Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Dmytro Bibik, birkaç gün içinde sadece Antalya'da 2 TIR insanı yardım toplandığını belirtti. Evini yardım toplama merkezi haline getirdiğini anlatan Bibik, toplanan ilk yardım konvoyunun yola çıktığını söyledi.



HEM İNSANLAR HEM KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN YARDIMLAR GELİYOR



Her gün yüzlerce insanın koli koli insani yardım malzemesi desteğinde bulunduğunu anlatan Bibik, "Türkiye'den çok destek var. Türkiye Ukrayna'nın çok yakın arkadaşı ve kardeşi. Bunu tüm Ukrayna halkı biliyor. Bize çok insan yardım getiriyor. İngilizler, Türkler, Ukraynalılar, daha sayamayacağım o kadar farklı milletten yardım geliyor ki birkaç gün içinde 2 TIR doldurduk. Antalya'da üç farklı dernek var. Bu üç dernek ortaklaşa çalışarak yardımları organize ediyoruz. İlaç, eşyalar, ayakkabı, kışlık giysiler, kuru yiyeceklerin yanı sıra, kedi ve köpekler için de mamalar bulunuyor" dedi.



UKRAYNA'DAKİ EŞİYLE TELEFONLA KONUŞTU



Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bulunan eşi Ruslana Bibik ile telefonla görüşen Dmytro Bibik, ülkesinde yaşananların haberini sıcağı sıcağına aldı. Bibik, "Eşim ülkesi için orada, ben de burada mücadele ediyorum. Eşim Ukrayna'da zafer kazanılıncaya kadar Antalya'ya gelmek istemediğini söylüyor. Ülkesi için çalışıyor. Yardıma ihtiyacı olanlara koşuyor. Sığınakta uyuduğunu ifade ediyor" diye konuştu.



NÜKLEER SANTRALLERİ VURDULAR



Dmytro Bibik, telefonda görüştüğü eşinin sözlerini şöyle aktardı:



"Tüm Ukraynalılar, ordu için destek ve yardım veriyor. Tüm ülke yardım için çalışıyor. Her vatandaş, kendisi tarafından kendi alanında yardım ediyor. Silah var ama çok az. Dünyadan çok yardım istiyoruz. Burada bir okulda öğrenciler basit silahları üretiyor. Bugün Rus ordusu nükleer enerji santrallerini vurdu. Orası 1,5 saat yandı. Kimse alevlere müdahale edemedi. Oraları vurmak çok büyük tehlike. Bu sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için tehlikeli. Tüm dünyadan destek talep ediyoruz" dedi.



UKRAYNALI EŞİ VE KIZIYLA YARDIM GETİRDİ



Dmytro Bibik'in evine gelen Antalyalı iş insanı Ali Binboğa, yanında Ukraynalı eşi Linda Binboğa ve kızı Adelina'nın da olduğunu söyledi. Ali Binboğa, "Yardım kampanyasına biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz" dedi. Linda Binboğa ise gözyaşları içinde, "Tüm ailem orada. Ablamın eşi de savaşa gitti. Yakın arkadaşlarım depoda kalıyor. Savaşı kimse istemedi. Orada her yere bomba atılıyor. Çocuklara zarar geliyor. Orada herkes savaşıyor. Benim yakın arkadaşlarım insanlara yardım etmeye çalışıyor. Antalya'da Kazaklar, Ruslar, herkes yardım etmeye çalışıyor. Ruslar yardım malzemesi getiriyor. Savaş bir an önce durdurulmalı" dedi.



Dmytro Bibik, 2'si Antalya'dan olmak üzere, insani yardım malzemesi bulunan toplam 6 TIR'ın, dün Ukrayna'ya yola çıktığını sözlerine ekledi.