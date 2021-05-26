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Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak

Falez Emlak Müdürlüğü Antalya'da 16 adet muhtelif gayrimenkulleri satışa sunuyor

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:46
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Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, nitelikleri belirtilen  taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılıyor.

Satış ihaleleri Falez Emlak Müdürü odasında yine ilanda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre,  Açık Teklif  Usulü ile ihalesi yapılacak.

Satışı yapılacak olan taşınmazların, konumu ve niteliği ile birlikte isteklilerde aranan/istenilen şartlar ve ihale tarihine buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Falez Emlak Müdürlüğü
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